Відповідні відео вже розповсюджують мережею, інформує 24 Канал. Чи є руйнування у Батумі та Багдаді – поки невідомо.

Важливо Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

У Батумі та Багдаді відчули потужний землетрус

На опублікованих кадрах можна побачити, що наслідки землетрусу сягнули і Батумі.

Окрім цього, землетрус відчувався у Багдаді. До речі, там зараз перебуває з візитом глава МЗС Росії Сєргєй Лавров. Сьогодні, 6 лютого, він має зустрітися з президентом Іраку Абдель Латіфом Рашидом, прем'єр-міністром країни Мухаммедом ас-Судані та іншими іракськими політиками.

Кадри землетрусу у Багдаді, де перебуває Лавров: дивіться відео

Поштовхи землетрусу у Батумі: дивіться відео

Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: останні новини