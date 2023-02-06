Відповідні відео вже розповсюджують мережею, інформує 24 Канал. Чи є руйнування у Батумі та Багдаді – поки невідомо.
Важливо Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
У Батумі та Багдаді відчули потужний землетрус
На опублікованих кадрах можна побачити, що наслідки землетрусу сягнули і Батумі.
Окрім цього, землетрус відчувався у Багдаді. До речі, там зараз перебуває з візитом глава МЗС Росії Сєргєй Лавров. Сьогодні, 6 лютого, він має зустрітися з президентом Іраку Абдель Латіфом Рашидом, прем'єр-міністром країни Мухаммедом ас-Судані та іншими іракськими політиками.
Кадри землетрусу у Багдаді, де перебуває Лавров: дивіться відео
Поштовхи землетрусу у Батумі: дивіться відео
Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: останні новини
- Президент Туреччини Ердоган повідомив, що внаслідок трагедії щонайменше 912 осіб вбито і 5 380 поранено. 2 470 осіб врятували з-під завалів, а 2 818 будівель зруйновано.
- За словами Ердогана, наразі неможливо передбачити, наскільки збільшиться кількість загиблих і постраждалих.
- Окрім цього, землетрус забрав життя 326 осіб у районах Сирії. Загалом внаслідок трагедії в обох країнах загинуло 1 300 осіб.
- Також десятки будівель були зруйновані або пошкоджені в районах, контрольованих опозицією на півночі Сирії.
- Окрім Туреччини різного ступеня поштовхи відчували сусідні країни: Іран, Ірак, Вірменія, Греція, Грузія та Ліван.
- Вдень 6 лютого Туреччину сколихнула нова серія нових потужних землетрусів. За попередніми даними, поштовхи чули навіть в Анкарі.
- Україна готова відправити своїх рятувальників до Туреччини для допомоги постраждалим після сильного землетрусу, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.