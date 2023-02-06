Соответствующие видео уже распространяются по сети, информируе 24 Канал. Есть ли разрушения в Батуми и Багдаде – пока неизвестно.
Важно Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно
В Батуми и Багдаде почувствовали мощное землетрясение
На опубликованных кадрах можно увидеть, что последствия землетрясения достигли и Батуми.
Кроме того, землетрясение ощущалось в Багдаде. Кстати, там сейчас находится с визитом глава МИД России Сергей Лавров. Сегодня, 6 февраля, он должен встретиться с президентом Ирака Абдельом Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и другими иракскими политиками.
Кадры землетрясения в Багдаде, где находится Лавров: смотрите видео
Толчки землетрясения в Батуми: смотрите видео
Мощные землетрясения в Турции и Сирии: последние новости
- Президент Турции Эрдоган сообщил, что в результате трагедии не менее 912 человек убиты и 5 380 ранены. 2 470 человек спасли из-под завалов, а 2 818 зданий разрушены.
- По словам Эрдогана, невозможно предсказать, насколько увеличится количество погибших и пострадавших.
- Кроме этого, землетрясение унесло жизни 326 человек в районах Сирии. Всего в результате трагедии в обеих странах погибли 1 300 человек.
- Также десятки построек были разрушены или повреждены в районах, контролируемых оппозицией на севере Сирии.
- Кроме Турции в разной степени толчки испытывали соседние страны: Иран, Ирак, Армения, Греция, Грузия и Ливан.
- Днем 6 февраля Турцию всколыхнула новая серия новых мощных землетрясений. По предварительным данным, толчки слышали даже в Анкаре.
- Украина готова отправить своих спасателей в Турцию для помощи пострадавшим после сильнейшего землетрясения, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.