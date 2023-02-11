Жуткие землетрясения, всколыхнувшие Турцию и Сирию, унесли десятки тысяч жизней. Их уже окрестили "катастрофой века". Несмотря на страшные цифры, спасатели продолжают без устали бороться за жизнь каждого, кто мог оказаться в бетонных ловушках разрушенных зданий.

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Женщина пробыла под завалами 115 часов

Так, группы специальных операций полиции и поисково-спасательные различных неправительственных организаций разбирали завалы одного из домов в Газиантепе. На улице Хильми Кутлубай они услышали звуки, свидетельствовавшие, что под разрушенным зданием еще кто-то жив. Как выяснилось, в бетонном плену была беременна Захиде Кайя. К счастью, ее удалось вытащить.

Беременная женщина пробыла под завалами 115 часов: смотрите видео

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazın altında kalan ve hamile olan Zahide Kaya, 115 saat sonra kurtarıldı https://t.co/R6st95B8x4 pic.twitter.com/qYUovo8yeI — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023

Женщину сразу же доставили в больницу. А ее родные поблагодарили губернатора Сирнака Осману Билгину, который был в том районе в момент, когда спасли Захиде Кайю. Заметим, что скоро из-под завалов удалось вытащить живую и ее 6-летнюю дочь Кюбру.

Удалось спасти 10-дневного младенца

Накануне мы рассказали, что турецким спасательным удалось достать из-под завалов ребенка и его мамочку. Произошло это в провинции Хатай на юге страны. Мать со своим 10-дневным сынишкой находились в бетонной ловушке более 90 часов. К счастью, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

10-дневный мальчик, по имени Ягиз, провел почти половину своей жизни, застряв под бетонными плитами, прежде чем его вытащили из руин южной турецкой провинции Хатай,

– констатируют издание.

Из-под завалов достали украинку с сынишкой

Также стало известно о том, что спасателям удалось деблокировать украинку, а также ее 4-летнего сынишку. К счастью, жизни Елены и ее сына уже ничего не угрожает. По словам медиков, они находятся в удовлетворительном состоянии.

По состоянию на 20:53 10 февраля подтверждено 23 766 жертв землетрясений, передает Sky News. В Турции погибли 20 213 человек, а в Сирии – 3 553. Поисково-спасательные работы продолжаются.