Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.
До теми За 52 години після землетрусу: у Туреччині витягли з-під завалів 8-річну дитину
Кадирівці можуть опинитися в Молдові
Данілов зазначив, що деякі з тих окупантів, які 24 лютого 2022 року були в складі так званого чеченського угруповання на території України, станом на сьогодні перебувають в зовсім іншій точці світу.
Вони сьогодні працюють "спасатєлями" в Туреччині. Я хочу сказати, що дуже уважно ми відстежуємо цю ситуацію, щоб ці "спасателі" не опинилися в Кишиневі,
– зазначив секретар РНБО.
За його словами, Україна знає дані цих "рятувальників", адже їх свого часу дуже ретельно відстежували.
Землетруси в Туреччині та Сирії: коротко
- Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Кількість жертв досі постійно зростає.
- Після землетрусів люди відчули вже майже 300 афтершоків, які мали меншу магнітуду.
- Стихія безпосередньо вплинула на 13,5 мільйонів мешканців Туреччини. Будівлі, які пошкодив перший землетрус, після другого опинилися в стані знесення.
- У 10 провінціях на 3 місяці запровадять через це надзвичайний стан.
- Рятувальники продовжують знаходити людей, яким пощастило вижити. Зокрема, 10 лютого з-під завалів в Іскендеруні витягнули українку з маленьким сином.
- Також у турецькому місті Газіантепі врятували вагітну жінку та її доньку. Західе Кая з 6-річною донечкою Кюбру провели під уламками будівлі 115 годин.