Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Кадирівці можуть опинитися в Молдові

Данілов зазначив, що деякі з тих окупантів, які 24 лютого 2022 року були в складі так званого чеченського угруповання на території України, станом на сьогодні перебувають в зовсім іншій точці світу.

Вони сьогодні працюють "спасатєлями" в Туреччині. Я хочу сказати, що дуже уважно ми відстежуємо цю ситуацію, щоб ці "спасателі" не опинилися в Кишиневі,

– зазначив секретар РНБО.

За його словами, Україна знає дані цих "рятувальників", адже їх свого часу дуже ретельно відстежували.

Зверніть увагу! До команди росіян, яких відправили у Туреччину, увійшов кадирівський спецпризначенець Данііл Мартинов. Він на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну курував діяльність чеченських угруповань на Київщині. За даними джерел 24 Каналу в розвідці, справжньою задачею Мартинова може бути вбивство когось із чеченських лідерів, які отримали притулок у Туреччині, чи полювання за місцевими посадовцями, які впливають на підтримку нашої держави.

Землетруси в Туреччині та Сирії: коротко