Политик подчеркнул, что Приднестровье необходимо демилитаризировать "путем эвакуации российских войск и демилитаризации коренного населения".
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Сначала – демилитаризация российских воинов
После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших находящихся там граждан, но на первом месте – демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено.
– сказал Речан.
Премьер-министр отметил, что в Молдове идет гибридная война, в которой Россия пытается "захватить демократические процессы", а также отвлечь страну от ЕС.
"Опасности растут, но институты способны справиться. Мы должны позаботиться об опасностях дестабилизации, общественного порядка, нападениях на некоторые институты, гибридной войны, дезинформации, подогрев тревоги в обществе, межнациональной ненависти", – заметил премьер.
Нейтралитет не защитит
В заключение политик добавил, что Кишинев взял на себя нейтралитет, однако российская армия все еще находится в Приднестровском регионе.
"Нейтралитет – это инструмент внешней политики, не больше. Он не может вас защитить, когда на вас нападают. Он действует, если абсолютно все участники, по которым вы объявили нейтралитет, уважают этот нейтралитет", – подчеркнул он.
Планы России по Молдове
- Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет уничтожить политический порядок в Молдове. По его словам, украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломать Молдову".
- 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдовой. Впоследствии в минобороны Молдовы подтвердили пролет российской ракеты.
- Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что Украина передала ей планы Кремля относительно дестабилизации ситуации в Молдове. Как оказалось, оккупанты готовили силовые действия с привлечением диверсантов.