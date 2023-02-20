Политик подчеркнул, что Приднестровье необходимо демилитаризировать "путем эвакуации российских войск и демилитаризации коренного населения".

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Сначала – демилитаризация российских воинов

После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших находящихся там граждан, но на первом месте – демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено.

– сказал Речан.

Премьер-министр отметил, что в Молдове идет гибридная война, в которой Россия пытается "захватить демократические процессы", а также отвлечь страну от ЕС.

"Опасности растут, но институты способны справиться. Мы должны позаботиться об опасностях дестабилизации, общественного порядка, нападениях на некоторые институты, гибридной войны, дезинформации, подогрев тревоги в обществе, межнациональной ненависти", – заметил премьер.

Нейтралитет не защитит

В заключение политик добавил, что Кишинев взял на себя нейтралитет, однако российская армия все еще находится в Приднестровском регионе.

"Нейтралитет – это инструмент внешней политики, не больше. Он не может вас защитить, когда на вас нападают. Он действует, если абсолютно все участники, по которым вы объявили нейтралитет, уважают этот нейтралитет", – подчеркнул он.

Напомним, что 16 февраля парламент Молдовы проголосовал за назначение бывшего министра внутренних дел страны Дориана Речана на должность премьер-министра. Поскольку 10 февраля находившаяся в должности с 2021 года премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку.

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