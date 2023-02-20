Політик наголосив, що Придністров’я необхідно демілітаризувати "шляхом евакуації російських військ і демілітаризації корінного населення".

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Спочатку – демілітаризація російських вояк

Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці - демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено,

– сказав Речан.

Прем'єр-міністр зауважив, що Молдові триває гібридна війна, в якій Росія намагається "захопити демократичні процеси", а також відвернути країну від ЄС.

"Небезпеки зростають, але інституції здатні впоратися. Ми повинні подбати про небезпеки дестабілізації, громадського порядку, нападів на деякі інституції, гібридної війни, дезінформації, збурення тривоги в суспільстві, міжнаціональної ненависті", – зауважив прем'єр.

Нейтралітет не захистить

Наприкінці політик додав, що Кишинів взяв на себе нейтралітет, однак російська армія все ще перебуває в Придністровському регіоні.

"Нейтралітет — це інструмент зовнішньої політики, не більше. Він не може вас захистити, коли на вас нападають. Він діє, якщо абсолютно всі актори, щодо яких ви оголосили нейтралітет, поважають цей нейтралітет", — підкреслив він.

Нагадаємо, що 16 лютого парламент Молдови проголосував за призначення колишнього міністра внутрішніх справ країни Доріана Речана на посаду прем'єр-міністра. Оскільки 10 лютого прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця, яка перебувала на посаді з 2021 року, подала у відставку.

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