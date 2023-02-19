Міністерство оборони Молдови інформує, що рішення було ухвалене під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, що відбулася у Брюсселі. Цей крок є відповіддю на запит Молдови щодо зміцнення обороноздатності країни.

Дивіться також Війна на два фронти: чи зможе Росія напасти на Молдову без сухопутного коридору

У Молдові хочуть модернізувати армію

У міністерстві уточнили, що йдеться про оновлений документ до пакета допомоги НАТО для зміцнення потенціалу оборони та безпеки Республіки Молдова (Defence Capacity Building Initiative – DCBI).

Він передбачає розширення співпраці для зміцнення стійкості національних інститутів до нових загроз і боротьби з гібридними загрозами, що включає просування стратегічної комунікації та громадської дипломатії як пріоритет,

– заявили в Міноборони Молдови.

Документ передбачає продовження розвитку потенціалу оборони та безпеки Молдови з акцентом на модернізацію її Збройних сил, зміцнення кіберзахисту, а також зміцнення інституційної цілісності та підвищення кваліфікації державних службовців у секторі національної безпеки та оборони.

Держсекретар молдавського Міноборони Валерій Міжа нагадав, що на саміті НАТО в Мадриді у червні 2022 року було підтримане рішення про розширення співпраці з Молдовою, яке було схвалене на засіданні Північноатлантичної ради у лютому 2023 року.

Ця допомога у вигляді консультацій, навчання та можливостей стосується сектора оборони та безпеки Молдови, включаючи національний потенціал з управління різними кризовими ситуаціями, з якими наша країна може зіткнутися в майбутньому,

– сказав Міжа.

Співпраця між Міноборони та Північноатлантичним альянсом у рамках Ініціативи НАТО з нарощування оборонного потенціалу Молдови розпочалася у 2015 році.

Молдова просить НАТО захистити її повітряний простір

Президентка Молдови Мая Санду під час виступу на Мюнхенській конференції заявила, що її країна терміново потребує літаків для спостереження за своїм повітряним простором та його захисту, повідомляє Moldova 1.

Найбільша проблема, яка у нас є зараз, — це потреба літаків для спостереження та захисту повітряного простору. Це потреба Молдови, і також всього регіону. Тож ми б хотіли, щоб наші партнери розглянули цей вид наших потреб,

– сказала Санду.

Вона зазначила, що російська агресія проти України становить ризики й для Молдови, згадавши про російські ракети, які перетинали молдавський повітряний простір.

"Війна Росії проти України має величезний вплив на кожен аспект безпеки Молдови. Це збільшує військові ризики для Молдови. За кілька останніх місяців ми бачили 4 ракети, які нелегально перетнули наш повітряний простір. У нас було багато випадків, коли на нашу територію падали уламки ракет", – сказала президентка.

Санду сподівається, що Росія не стане вдаватись до прямої агресії проти Молдови, допоки Україна продовжує свій супротив діям Кремля.

"Ми чуємо багато думок про те, що Молдова може стати наступною ціллю. Та поки Україна утримує російську армію подалі від нашого кордону, ми віримо, що військової загрози для Молдови немає. Україна береже нас", – зауважила вона.

Санду додала, що Росія веде гібридну війну з Молдовою, згадавши про енергетичний шантаж.