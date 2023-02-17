Обнаруженные обломки не представляют опасности. Об этом заявили в министерстве внутренних дел Молдавии.

К теме В приграничном районе Молдовы снова нашли обломки ракеты после массированного обстрела Украины

Остатки ракеты обнаружили 16 февраля возле КПП Ларга. Сейчас она хранится на территории сектора пограничной полиции Ларга. Впоследствии отправят на экспертизу.

Пограничная полиция возбудила уголовное дело, которое вместе с собранными материалами передадут в прокуратуру.

Напомним! Во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля российские захватчики выпустили по Украине ориентировочно 36 ракет. 16 из них уничтожили силы ПВО. К сожалению, были попадания в объекты критической инфраструктуры.

Ракеты падают в Молдове не в первый раз

Это уже четвертый случай, когда обломки ракет после бомбардировок Украины падают на территории Молдовы.

Впервые ракета упала на территорию Молдовы 31 октября 2022 в населенном пункте Наславча. Второй раз обломки нашли 5 декабря в Бричанском районе. Третий случай произошел 14 января.

Кроме того, когда Россия 10 февраля массированно атаковала Украину, одна из ракет в очередной раз оказалась в воздушное пространство Молдовы. Тогда же 2 ракеты также пересекли пространство Румынии.