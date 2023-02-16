Патруль полиции Молдавии обнаружил остатки ракеты. Обломки упали в районе сектора пограничной полиции Ларга (район Бричень)

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Полиция проводит следственные действия

После обнаружения очередных обломков пограничники Молдовы окружили территорию, где упали остатки ракеты и сообщили об инциденте экстерной службе и правоохранителям.

Соответствующие органы готовятся проводить следственные действия, чтобы определить происхождение обломков ракеты.

В Молдове рухнули обломки ракеты / МВД Молдовы

К слову, это уже четвертый случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины.

Следует напомнить, что недавно страна закрыла воздушное пространство, ведь в небе обнаружили неизвестный летательный объект. Впоследствии сообщили, что это был воздушный шар с угловыми отражателями.

Такие же шары на следующий день обнаружили в небе над Киевом и областью.

"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже речь идет о мастерстве наших людей, чтобы отличить, что летит", – отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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