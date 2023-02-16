В этот раз Россия нанесла комбинированного ракетного удара по Украине. В отличие от предыдущих обстрелов, этот ракетный удар российские оккупанты совершили поздно ночью.

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Перед обстрелом россияне провели разведку позиций ПВО Украины

Ракетному обстрелу предшествовала разведка позиций украинских средств противовоздушной обороны. Перед обстрелом россияне сменили тактику применения своего дальнобойного ракетного вооружения.

Накануне оккупанты применяли воздушные шары с угловыми отражателями и разведывательными беспилотниками для выявления мест развертывания украинских систем ПВО, чтобы повысить эффективность своих ракетных ударов.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне начинают применять волновые атаки, в которых комбинируют дроны Shahed и ракеты разного типа базирования и направления.

К такой тактике Россия прибегла из-за высокой эффективности ПВО Украины.

Россия атаковала Украину: что известно сейчас

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего Россия применила 16 февраля 36 ракет. Россияне осуществили пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также управляемых авиационных в промежутке между 01:40 до 03:45. Также оккупанты использовали одну противокорабельную ракету.

Россияне выпустили по Украине:

12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555,

8 крылатых ракет морского базирования "Калибр",

12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22,

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31,

одну противокорабельную ракету "Оникс".

Россияне атаковали Украину из района оккупированного Мелитополя и Курска, а также акватории Каспийского и Черного морей. Силами и средствами ВСУ было уничтожено 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. У Украины нет огневых средств, способных уничтожать этот тип российских ракет.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак информировал, что россияне попали в объекты на Севере и Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Во Львовской области подтвердили, что 3 ракеты попали в критический объект. Также российские военные атаковали объект инфраструктуры в Кропивницком районе. В Кременчуге Россия попала двумя ракетами Х-22 по НПЗ.