Об этом 24 Каналу сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, Россия пытается поразить энергетическую инфраструктуру и средства ПВО.

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В Оперативном командовании "Юг" не исключают, что россияне уже сегодня могут совершить повторную ракетную атаку по Украине. Это не обязательно будет массированная атака, враг может применить точечные удары.

Это может быть и "микромассированная атака". Это уже юмор украинцев, когда они говорят "что такое 36, когда мы и больше почти втрое переживали",

– добавила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что готовность ракетоносителя в море и активность стратегической авиации, как правило, свидетельствуют о том, что враг готовится.

Смена тактики

В Оперативном командовании "Юг" наблюдают, что враг сменяет тактику ракетных ударов.

Показатели сбивания российских ракет колеблются от 73 до 80%, а это не может удовлетворять военно-политическое руководство страны-агрессорки. В России применяют большое количество ракет, обладающих свойством заканчиваться. К тому же, под давлением санкций восстанавливать их нелегко.

Гуменюк сообщила, что россияне начинают применять волновые атаки, в которых комбинируют дроны Shahed и ракеты разного типа базирования и направления.

Сейчас мы наблюдаем, что та самая нервозность, которая у них была спровоцирована результативностью нашей противовоздушной обороны, раздулась вплоть до воздушных шаров, которыми они пытаются выявить наши системы ПВО,

– добавила спикер.

Во время воздушной атаки россияне будут пытаться обходить район действия украинского ПВО и попытаются поразить ее. Гуменюк отметила, что сегодня российские паблики разразились радостными новостями, мол, россияне поразили почти все системы украинского ПВО. Это еще раз доказывает намерения россиян.

В то же время, использование ракет типа "Калибр", Х-555, Х-101 говорит о том, что под прицелом остаются объекты энергетической инфраструктуры.

Гуменюк об изменении тактики российских ракетных ударов: смотреть видео

Россияне могут готовить следующий ракетный удар

Гуменюк предположила, что атака ночью 16 февраля была пробным способом россиян несколько изменить тактику, чтобы оценить ее результаты. Однако в Оперативном командовании "Юг" отметили, что враг не сбавил свою активность.

За прошедшие сутки на дежурстве находился один российский фрегат с ракетами типа "Калибр" в корабельной группировке Черного моря. Сейчас он зашел на переснаряжение, но в море находится два надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами типа "Калибр".

Это может говорить о подготовке следующего удара, не обязательно ожидаем массированной ракетной опасности. Они могут быть и точечные,

– резюмировала Гуменюк.

Массированная ракетная атака 16 февраля: последнее