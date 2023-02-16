Про це 24 Каналу повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. За її словами, Росія намагається уразити енергетичну інфраструктуру та українські засоби ППО.

Дивіться також В Укренерго розповіли, чи нічний удар вплинув на відключення світла

В Оперативного командуванні "Південь" не виключають, що росіяни вже сьогодні можуть здійснити повторну ракетну атаку по Україні. Це не обов'язково буде масована атака, ворог може застосувати точкові удари.

Це може бути і "мікромасована атака". Це вже гумор українців, коли вони кажуть "що таке 36, коли ми й більше майже втричі переживали",

– додала речниця.

Вона наголосила, що готовність ракетоносія в морі і активність стратегічної авіації, як правило, свідчить, що ворог готується.

Зміна тактики

В Оперативному командуванні "Південь" спостерігають, що ворог змінює тактику ракетних ударів.

Показники збиття російських ракет коливаються від 73% до 80%, а це не може задовольняти військово-політичне керівництво країни-агресорки. В Росії застосовують велику кількість ракет, яка має властивість закінчуватися. До того ж під тиском санкцій відновлювати їх нелегко.

Гуменюк повідомила, що росіяни починають застосовувати хвильові атаки, в яких комбінують дрони Shahed і ракети різного типу базування та спрямування.

Наразі ми спостерігаємо, що та сама нервозність, яка у них була спровокована результативністю нашої протиповітряної оборони роздулася аж до повітряних кульок, якими вони намагаються виявити наші системи ППО,

– додала спікерка.

Під час повітряної атаки росіяни намагатимуться оминати район дії української ППО і спробують уразити її. Гуменюк зауважила, що сьогодні російські пабліки вибухнули радісними новинами, мовляв, росіяни уразили майже всі системи української ППО. Це ще раз доводить наміри росіян.

Водночас використання ракет типу "Калібр", Х-555, Х-101 говорить про те, що під прицілом залишаються об'єкти енергетичної інфраструктури.

Гуменюк про зміну тактики російських ракетних ударів: дивитись відео

Росіяни можуть готувати наступний ракетний удар

Гуменюк припустила, що атака вночі 16 лютого була певним пробним способом росіян дещо змінити тактику, аби оцінити її результати. Однак в Оперативному командуванні "Південь" наголосили, що ворог не зменшив свою активність.

Минулої доби на чергуванні перебував один російський фрегат з ракетами типу "Калібр" в корабельному угрупуванні Чорного моря. Зараз він зайшов на переспорядження, але в морі перебуває два надводних ракетоносії, спорядженні 16 ракетами типу "Калібр".

Це може говорити про підготовку наступного удару, не обов'язково чекаємо масованої ракетної небезпеки. Вони можуть бути і точкові,

– резюмувала Гуменюк.

Масована ракетна атака 16 лютого: останнє