За даними Укренерго, досі в Україні 16 лютого немає дефіциту потужності. Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький підтвердив на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform, що в Україні не вимикатимуть світло, інформує 24 Канал.
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Що відомо про наслідки атаки росіян
Сьогоднішня (16 лютого – 24 Канал) атака не змінить наших планів щодо того, щоб провести день без лімітів,
– заявив Кудрицький.
Уточнив, що обмеження можуть застосовувати через нездатність мережі в окремих регіонах України пропустити необхідний обсяг електрики.
"Та, з точки зору загального балансу в енергосистемі, у нас дефіциту немає", – заявив глава правління Укренерго.
Дефіциту немає п'яту добу поспіль
У компанії також пояснили, що споживання електроенергії дещо підвищилось, порівняно з учорашнім днем. Проте дефіциту потужності немає вже п'яту добу поспіль. Також в Укренерго розповіли, що:
- електростанції виробляють достатньо світла для споживання;
- працюють всі види електростанцій в енергосистемі;
- теплова та гідрогенерація покривають пікове споживання вранці та ввечері;
- зменшується імпорт електроенергії.
Однак у компанії попередили, що, у випадку зростання споживання, – можуть застосовувати відключення. Ба більше, відомо, що:
- заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області;
- в Одесі все ще є мережеві обмеження, в області діють стабілізаційні відключення електрики.
Енергетики цілодобово продовжують ремонтувати всі пошкоджені об'єкти магістральних мереж Укренерго, щоб усунути мережеві обмеження та передавати потрібний обсяг світла до споживачів. Найбільше зусиль докладають в Одеській області.
Останні новини щодо світла
- Вночі проти 16 лютого на всій території України оголосили повітряну тривогу. Під час неї російські загарбники випустили по Україні орієнтовно 36 ракет.
- Наші сили та засоби ППО знищили 14 крилатих ракет Х-101/555, "Калібрів", а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
- Решту ракет влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Перш за все мовиться про ракети Х-22, які Україна не може знищити через брак засобів. Про цю атаку – читайте за посиланням.
- Згодом Наталія Гуменюк заявила, що ворожі ракетоносії перебувають на службі. Хоч їм, швидше за все треба перезарядитися, та повторна масована атака можлива.