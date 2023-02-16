За даними Укренерго, досі в Україні 16 лютого немає дефіциту потужності. Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький підтвердив на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform, що в Україні не вимикатимуть світло, інформує 24 Канал.

Читайте також Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Що відомо про наслідки атаки росіян

Сьогоднішня (16 лютого – 24 Канал) атака не змінить наших планів щодо того, щоб провести день без лімітів,

– заявив Кудрицький.

Уточнив, що обмеження можуть застосовувати через нездатність мережі в окремих регіонах України пропустити необхідний обсяг електрики.

"Та, з точки зору загального балансу в енергосистемі, у нас дефіциту немає", – заявив глава правління Укренерго.

Дефіциту немає п'яту добу поспіль

У компанії також пояснили, що споживання електроенергії дещо підвищилось, порівняно з учорашнім днем. Проте дефіциту потужності немає вже п'яту добу поспіль. Також в Укренерго розповіли, що:

електростанції виробляють достатньо світла для споживання;

працюють всі види електростанцій в енергосистемі;

теплова та гідрогенерація покривають пікове споживання вранці та ввечері;

зменшується імпорт електроенергії.

Однак у компанії попередили, що, у випадку зростання споживання, – можуть застосовувати відключення. Ба більше, відомо, що:

заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області;

в Одесі все ще є мережеві обмеження, в області діють стабілізаційні відключення електрики.

Енергетики цілодобово продовжують ремонтувати всі пошкоджені об'єкти магістральних мереж Укренерго, щоб усунути мережеві обмеження та передавати потрібний обсяг світла до споживачів. Найбільше зусиль докладають в Одеській області.

Зверніть увагу! В Укренерго пригадали, що Україні недоступні понад 10 гігаватів потужностей. Адже Росія контролює Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС та більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Останні новини щодо світла