Максим Козицкий рассказал, что 3 ракеты попали в критический объект. На месте инцидента вспыхнул пожар.

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К счастью, работники находились в укрытии. Козицкий сообщил, что жертв или пострадавших нет.

Единственное, что могу уточнить: это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине. На месте попадания есть воронка. На соседней улице разрушилась стена магазина. Также без пострадавших,

– заявил Козицкий.

Людей призывали не игнорировать воздушные тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.