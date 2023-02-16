Максим Козицький розповів, що 3 ракети влучили у критичний об'єкт. На місці інциденту спалахнула пожежа.

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На щастя, працівники перебували в укритті. Козицький повідомив, що жертв чи постраждалих – нема.

Єдине, що можу уточнити: це не є об'єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині. На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих,

– заявив Козицький.

Людей закликали не ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.