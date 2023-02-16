Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он сообщил, что Россия ударила по Кременчугу ракетами Х-22.

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Россия выпустила по Украине 12 ракет Х-22

Российские ракеты Х-22, которые невозможно перехватить имеющимися у Украины средствами ПВО, попали в нефтеперерабатывающий завод. Россия выпустила по Украине сразу 12 ракет Х-22.

Сегодня именно Х-22 ракеты, 12 были выпущены из 6 самолетов в Курской области. Это террористические ракеты. Это оружие, которое приравнивается к террористическому, когда его выпускают по мирным густонаселенным городам,

– заявил Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что масса боевой части ракеты Х-22 около 950 килограммов, а погрешность попадания – 600 метров. Он рассказал, что эти ракеты попали в Павлограде.

"Эти ракеты попали сегодня по нашим городам. Видим, что происходит в Павлограде. И взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге. К сожалению, есть такие потери", – резюмировал Игнат.

Что известно о ракете Х-22

Украинский военный портал Defence Express информировал, что ракеты Х-22 были созданы в 60-е годы и предназначались для ударов по авианосцам. Этой ракетой Россия летом 2022 атаковала торговый центр в Кременчуге.

Радиолокационная система наведения этих ракет примитивна, поэтому она может захватить на фоне земли лишь объект типа "отдельные промышленные сооружения". Реальная эффективность Х-22 для удара по городам с военной точки зрения около нулевая.

Х-22 может перехватить более заметную цель и перенавестись на другие объекты. Ракета создавалась для преодоления насыщенной системы противовоздушной обороны.

Эффективно противодействовать ракете Х-22 может только современный ЗРК, осуществляющий непосредственное прикрытие объекта. Дальность пуска Х-22 составляет около 500 километров, но на практике эта дальность еще меньше из-за необходимости захватить цель радаром.

Россия снова массированно атаковала Украину

Ночью 16 февраля оккупанты выпустили 32 ракеты по Украине, 16 из которых силы ПВО сбили. В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия использовала для атаки 34 ракеты.

Украинские военные сбили 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты. В Офисе Президента подтвердили попадание на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Во Львовской области 3 ракеты попали в критический объект. Также российские военные атаковали объект инфраструктуры в Кропивницком районе. В Кременчуге Россия попала двумя ракетами.