Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він повідомив, що Росія вдарила по Кременчуку ракетами Х-22.

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Росія випустила по Україні 12 ракет Х-22

Російські ракети Х-22, які неможливо перехопити наявними в України засобами ППО, влучили у нафтопереробний завод. Росія випустила по Україні відразу 12 ракет Х-22.

Сьогодні саме Х-22 ракети, 12 було випущено з 6 літаків у Курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах,

– заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що маса бойової частини ракети Х-22 близько 950 кілограмів, а похибка влучання – 600 метрів. Він розповів, що ці ракети влучили також у Павлограді.

"Ці ракети влучили сьогодні по наших містах. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати", – резюмував Ігнат.

Що відомо про ракету Х-22

Український військовий портал Defence Express інформував, що ракети Х-22 були створені у 60-х роках та призначались для ударів по авіаносцях. Цією ракетою Росія влітку 2022 року атакувала торговий центр у Кременчуку.

Радіолокаційна система наведення цих ракет примітивна, через що вона може захопити на фоні землі лише об'єкт типу "окремі промислові споруди". Реальна ефективність Х-22 для удару по містах, з військової точки зору, близько нульова.

Х-22 може і перезахопити більш помітну ціль і перенавестись на інші об'єкти. Ракета створювалася для подолання насиченої системи протиповітряної оборони.

Ефективно протидіяти ракеті Х-22 може лише сучасний ЗРК, який здійснює безпосереднє прикриття об'єкта. Дальність пуску Х-22 складає близько 500 кілометрів, але на практиці ця дальність ще менша через необхідність захопити радаром ціль.

Росія знову масовано атакувала Україну

Уночі 16 лютого окупанти випустили 32 ракети по Україні, 16 з яких сили ППО збили. Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія використала для атаки 34 ракети.

Українські військові збили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети. В Офісі Президента підтвердили влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

У Львівській області 3 ракети влучили у критичний об'єкт. Також російські військові атакували об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. У Кременчуку Росія влучила двома ракетами.