Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа враждебных БпЛА. В частности, дроны неприятеля зафиксировали в Полтавском районе.

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Россияне попали двумя ракетами

Дмитрий Лунин подчеркнул, что работали средства ПВО. Кроме того, по его словам, Россия ударила ракетами по территории области.

Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Россия атаковала Украину: что известно

Россия ночью 16 февраля нанесла ракетный удар по нескольким регионам Украины. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили 32 ракеты. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия использовала для атаки 34 ракеты.

Силам украинских ПВО удалось сбить 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

Россияне совершили попадание крылатыми ракетами Х-22, которые Украина не может сбивать из-за отсутствия огневых средств. В Воздушных силах рассказали, что Россия атаковала Украину с авиации из района Каспийского моря, Курска и оккупированного Мелитополя, а также с фрегата в Черном море.

Глава ОП Андрей Ермак сообщал, что есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Прилеты по объекту критической инфраструктуры подтвердили в Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что 3 ракеты попали в критический объект. На месте инцидента вспыхнул пожар, однако это не отразилось на ситуации с электроэнергией в регионе.

Руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что российские военные атаковали объект инфраструктуры в Кропивницком районе. К счастью, обошлось без жертв.