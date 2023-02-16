Патруль поліції Молдови виявив залишки ракети. Уламки впали в районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень)

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Поліція проводить слідчі дії

Після виявлення чергових уламків прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстерну службу та правоохоронців.

Наразі відповідні органи готуються проводити слідчі дії, аби визначити походження уламків ракети.

У Молдові впали уламки ракети / МВС Молдови

До слова, це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

Варто нагадати, що нещодавно країна закрила повітряний простір, адже у небі виявили невідомий літальний об'єкт. Згодом повідомили, що це була повітряна куля з кутовими відбивачами.

Такі ж кулі наступного дня виявили у небі над Києвом та областю.

"Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йдеться про майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить", – зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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