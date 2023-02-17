Знайдені уламки не становлять небезпеки. Про це заявили в міністерстві внутрішніх справ Молдови.

До теми У прикордонному районі Молдови знову знайшли уламки ракети після масованого обстрілу України

Залишки ракети знайшли 16 лютого біля КПП Ларга. Зараз її зберігають на території сектору прикордонної поліції Ларга. Згодом відправлять на експертизу.

Прикордонна поліція відкрила кримінальну справу, яку разом із зібраними матеріалами передадуть до прокуратури.

Нагадаємо! Під час повітряної тривоги вночі 16 лютого російські загарбники випустили по Україні орієнтовно 36 ракет. 16 з них знищили сили ППО. На жаль, були влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Ракети падають в Молдові не вперше

Це вже четвертий випадок, коли уламки ракет після бомбардувань України падають на території Молдови.

Вперше ракета впала на територію Молдови 31 жовтня 2022 року в населеному пункті Наславча. Вдруге уламки знайшли 5 грудня у Бричанському районі. Третій випадок був 14 січня.

Крім того, коли Росія 10 лютого масовано атакувала Україну, одна з ракет вкотре опинилася у повітряному просторі Молдови. Тоді ж 2 ракети також перетнули простір Румунії.