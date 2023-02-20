Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков 20 лютого заявив, що Молдова має бути обережною із заявами про Придністров'я.
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"Росія була і є дуже відповідальною стороною в тому, що стосується придністровських справ, продовжує виконувати свою відповідну функцію. Нашим молдовським візаві хотілося б порекомендувати бути вельми й вельми обережними з подібним", – сказав Пєсков.
Що відомо про заяви щодо Придністров'я
Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що Придністров'я потрібно демілітаризувати. Тобто російські війська мають піти з території Молдови. Речан зробив цю заяву через 2 дні після свого призначення.
Дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці – демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено, – сказав Речан.
Пєсков заявив, що відносини Росії та Молдови до зміни уряду були напруженими. Він сказав, що Кишинів стає антиросійським.
"У нас і так відносини з Молдовою напружені. При цьому молдовське керівництво робить акцент на всьому антиросійському, теж скочується в антиросійську істерію… Така відсутність конструктивізму навряд чи може чимось допомогти самій Молдові та шкодить двостороннім відносинам", – сказав речник Путіна.
Що відбувається у Модові: останні новини
- НАТО надасть Молдові пакет допомоги для зміцнення оборони. Він сприятиме модернізації Збройних сил, посиленню кіберзахисту, підвищенню кваліфікації державних службовців у секторі національної безпеки та оборони.
- Росія 16 лютого обстрілювала Україна. Одна з ракет впала у Молдові. Фахівці 17 лютого знайшли всі її уламки.
- Заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід вважає, що Росія намагалася реалізувати в Молдові такий сценарій, як і в Україні, Грузії та інших країнах.
- У Молдову могли в'їхати диверсанти, які вдавали вболівальників з Сербії. Про це сказав депутат від партії "Дія та солідарність" Андріан Кептонар. Раніше президентка Майя Санду заявила, що Росія хоче з допомогою опозиції, військових, громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії напасти на урядові будівлі Кишинева.