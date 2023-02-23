Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. До речі, Майя Санду запросила Джо Байдена в Молдову на тлі планів Росії про переворот.

До теми Захоплення аеропорту в Кишиневі та новий фронт: чи може Україна захистити Молдову від Росії

Чи буде напад Росії на Молдову

22 лютого Путін відродив свій імперіалістичний наратив про те, що Росія бореться за "історичні кордони". Цей наратив він вже озвучував перед вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року.

Концепція "історичних кордонів" Росії може бути використана для виправдання агресії майже проти будь-якого сусіда Росії, а також проти Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять території, які колись належали або до Радянського Союзу, або до Російської імперії.

21 лютого у промові Путіна мовилось про скасування його указу від травня 2012 року про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови.

Так, кривавий диктатор скасував свої накази МЗС Росії від 2012 року твердо дотримуватися принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їхнього суверенітету та територіальної цілісності, а також прихильності Росії активно шукати шляхи вирішення придністровської проблеми на основі поваги територіальної цілісності Молдови.

Відкликання указу 2012 року не вказує на те, що Путін має намір напасти на Молдову. Це захід, для якого йому бракує військового потенціалу, хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави,

– зауважили аналітики.

Росія погрожує Молдові: все, що відомо