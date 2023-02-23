Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Кстати, Майя Санду пригласила Джо Байдена в Молдову на фоне планов России о перевороте.

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Будет ли нападение России на Молдову

22 февраля Путин возродил свой империалистический нарратив о том, что Россия борется за "исторические границы". Этот нарратив он уже озвучивал перед вторжением в Украину 24 февраля 2022 года.

Концепция "исторических границ" России может быть использована для оправдания агрессии почти против любого соседа России, а также против Молдовы и государств Центральной Азии, не имеющих общей границы с Россией, поскольку все они содержат территории, которые когда-либо принадлежали или Советскому Союзу, или Российской империи.

21 февраля в речи Путина говорилось об отмене его указа от мая 2012 о позиции России относительно территориальной целостности Молдовы.

Так, кровавый диктатор отменил свои приказы МИД России от 2012 года твердо придерживаться принципов Устава Организации Объединенных Наций, требующих развития дружеских отношений между государствами на основе равенства, уважения к их суверенитету и территориальной целостности, а также приверженности России активно искать пути решения приднестровской проблемы на основе уважения территориальной целостности в Молдове.

Отзыв указа 2012 года не указывает на то, что Путин намерен напасть на Молдову. Это мера, для которой ему не хватает военного потенциала, хотя это указывает на эскалацию его постоянных усилий по подрыву молдавского государства,

– отметили аналитики.

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