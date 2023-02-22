Санду пригласила Байдена во время саммита Бухарестской девятки. Также президент Молдовы поблагодарила американского лидера за важную поддержку, которую оказывают США.

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Санду пригласила Байдена в Молдову

Наши американские друзья с нами с первых лет независимости и мы рады знать, что они все еще с Молдовой, даже в эти сложные времена. Я пригласила президента Байдена посетить нашу страну,

– заявила Санду.

Как рассказала лидер Молдовы, она обсудила с Байденом последствия войны России против Украины для ее Республики и усилия, предпринимаемые властью для сохранения мира и общественного порядка.

"Я передала президенту Байдену, что молдоване хотят оставаться частью свободного мира, жить безопасно и воплощать свою мечту о вступлении в Европейский союз, а также поблагодарила его за важную поддержку, оказываемую США для экономического развития и демократических трансформаций нашей страны", – добавила Санду.

Санду встретилась с Байденом / Фото из фейсбука Майи Санду

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