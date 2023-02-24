З нагоди роковин від початку великого вторгнення Росії в нашу державу глава України Володимир Зеленський вирішив дати пресконференцію для ЗМІ. У цьому матеріалі 24 Канал повідомляє про те, як президент прокоментував можливе загострення конфлікту між невизнаним ніким Придністров'ям та державою Молдовою.

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Росія є там, де є слабкість

Зеленський усвідомлює те, що російські окупанти є там, "де є слабке місце". Власне, йдеться, зокрема, про ті держави, які до цього мали вплив Москви ще за радянських часів. І про ті держави, де були негаразди, конфлікти й сепаратні інституції. Молдова під цей опис, на жаль, підпадає.

Ви знаєте приклад Молдови. Наша розвідка перехопила документ. Я відкрито про це сказав і привіз цю інформацію в ЄС. Так передав її Маї Санду (президентці Молдови – 24 Канал). Там є докази, що вони (росіяни) хотіли змінити керівництво держави,

– сказав український президент.

За його словами, через сушу Росія ніяк не зможе атакувати Молдову, адже не має кордону з цією державою, проте, очевидно, може використати у задля цих цілей Придністров'я.

Зверніть увагу! Про документ, про який згадав Зеленський, стало відомо у перші тижні лютого цього, 2023 року. У ньому йдеться про те, як саме Росія планувала змінити політичний устрій у Модові.

Український лідер констатував, що зараз кремлівські пропагандисти вкидають інформаційний простір повідомлення про те, що на контактній лінії між Придністров'ям та Україною є певне загострення. Також вони час від часу окупанти відкривають вогонь та брешуть про те, що Збройні Сили нашої держави можуть зайти на "їхню територію".

Вони (Росія та Придністров'я – 24 Канал) провокують постійно. З початку війни були постріли. Вони хотіли, аби ми (ЗСУ) зайшли. Я говорив, аби Молдова думала про це та думала, як розв'язати це питання. Це було на початку великої війни. Вони провокували,

– заакцентував Зеленський.

Згадаємо до цієї теми, як Міноборони Молдови відреагувало на інформацію про можливе загострення ситуації в їхній країні. Власне, там спростували заяви Кремля про те, що нібито Україна планує провокації, та зазначили, що поки серйозних загроз немає.

Однак оборонні відомства Молдови щоденно відстежують ситуацію та зроблять усе, аби забезпечити стабільність в державі.