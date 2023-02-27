Депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой заявил в интервью "Европейской правде", что Киев рассматривает Приднестровье как второстепенную, однако – реальную опасность. Эти обсуждения активно начали после того, как Россия распространила фейк о том, что якобы ВСУ планируют устроить "вооруженную провокацию" в Приднестровье, пишет 24 Канал.
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Что говорят в партии Санду о Приднестровье и Украине
По словам Оаза Нантоя, война – это дело кровавое, жестокое и непредсказуемое, поэтому сохраняется риск удара в спину Украине из Приднестровья, то есть с территории Молдовы. Также Киев раздражает, что он вынужден держать войска возле региона.
И Украина имеет полное право рассматривать, в частности, военный сценарий предупреждения удара с территории Молдовы,
– заявил политик.
Но он считает, что Украина не пойдет на это, ведь есть откровенный конструктивный диалог между Киевом и Кишиневом.
"И есть официальная позиция Молдовы о том, что "приднестровский конфликт" – это не тот конфликт, который нужно разрешать военными методами. Здесь масса аргументов", – считает депутат от партии Санду. По его словам:
- Украина не будет начинать военные операции в Приднестровье. Есть ведь диалог на эту тему между Киевом и Кишиневом, да и ситуация на фронте такова, что эта военная операция не нужна;
- хотя угроза для Украины со стороны Приднестровья сохраняется, на Левобережье Днестра сегодня нет желающих воевать против Украины или против Молдовы.
Последние новости по Приднестровью
- В минобороны России начали распространять нарратив, что якобы Украина "готовится напасть" на Приднестровье. Кремль уже, дескать, подготовил "адекватный ответ".
- Следует заметить, что Минобороны Молдовы опровергли заявления Кремля о том, что якобы Украина планирует провокации и отметили, что пока серьезных угроз нет.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил 24 февраля, что Россия может готовить провокации в Приднестровье и открыть еще один фронт.
- Владимир Зеленский заметил, что Путин провоцировал Киев через Приднестровье еще год назад. Президент Украины напомнил, что недавно предупредил Санду о том, что россияне хотели сменить руководство Молдовы.