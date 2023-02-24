Об этом свидетельствуют ряд заявлений, которые за минувшие сутки сделало российское минобороны. В них наблюдается разгон нарратива, что Украина готовится напасть на Приднестровье. Мол, Россия уже подготовила "адекватный ответ", передает 24 Канал.

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Россия предостерегает Украину и НАТО

Еще ночью 24 февраля мы рассказывали, что Россия якобы зафиксировала значительное скопление как личного состава, так и военной техники ВСУ вблизи границ с Молдовой. Не обошлось тогда без циничных заявлений о якобы развертывании артиллерии на огневых позициях. А еще враг бредил о "беспрецедентном наращивании полетов беспилотной авиации ВСУ" над территорией Приднестровья. Все это повторили и в новом сообщении, которое опубликовали после обеда.

Но на этот раз минобороны России решили продемонстрировать свою наигранную решительность. Ведомство предупредило США, НАТО и Украину. Мол, нас ожидает ответ за "очередные авантюрные шаги".

Ни у кого не должно быть сомнений, что вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если такая все же произойдет, и обеспечат защиту наших земляков, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье,

– подчеркивают в сообщении.



Россия разгоняет напряжение вокруг Приднестровья / Скриншот

Не обошлось без упоминаний о возможном нарушении международного права. Видите ли, о международном праве они упомянули. Мол, угроза Приднестровью будет рассматриваться Россией как нападение на нее.

Что происходит с Приднестровьем