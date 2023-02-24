Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, происходит раздувание панических настроений среди населения Приднестровья.

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Украинские границы защищены

Гуменюк отметила, что Россия может готовить провокации, поэтому ОК "Юг" следит за ситуацией в направлении Приднестровья. Она отметила, что границы Украины защищены.

Наши границы тщательно защищены, оборонительная ситуация под контролем сил обороны с первого дня полномасштабного вторжения. Пока никаких провокаций и скоплений дополнительных резервных сил не наблюдается,

– сообщила она.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" подчеркнула, что жители оккупированного Приднестровья уже пытаются эвакуироваться в Молдову. По ее мнению, они понимают, что ситуация с непризнанным статусом Приднестровья не гарантирует никаких конституционных норм.

"То, что наблюдается на смежной стороне, – это определенное раздувание панических настроений, – добавила Гуменюк.

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