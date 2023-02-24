Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, відбувається роздмухування панічних настроїв серед населення Придністров’я.

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Українські кордони захищені

Гуменюк зазначила, що Росія може готувати провокації, тому ОК "Південь" пильнує за ситуацією у напрямку Придністров’я. Вона відзначила, що кордони України захищені.

Наші кордони ретельно захищені, оборонна ситуація під контролем сил оборони від першого дня повномасштабного вторгнення. Наразі ніяких провокацій і скупчень додаткових резервних сил не спостерігається,

– повідомила вона.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" підкреслила, що мешканці окупованого Придністров’я вже намагаються евакуюватися у Молдову. На її думку, вони розуміють, що ситуація з невизнаним статусом Придністров’я не гарантує ніяких конституційних норм.

"Те, що спостерігається на суміжній стороні, – це певні роздмухування панічних настроїв, – додала Гуменюк.

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