Хоча це абсолютно не відповідає реальності й Україна виключно обороняється. Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
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Яка ситуація на кордоні з Придністров'ям
Демченко повідомив, що Україна завжди приділяла увагу Придністров'ю, оскільки це фактично анклав Росії, який міг бути застосований проти нашої держави ще з 24 лютого минулого року.
Цей напрямок також посилений Силами оборони, йому приділяється увага як і кордону з Білоруссю та Росією,
– підкреслив речник ДПСУ.
За його словами, Сили оборони України на кордоні з Придністров'ям посилені підрозділами Державної прикордонної служби, Збройних Сил та Нацгвардії. Однак вони перебувають там виключно для того, щоб не допустити жодних провокацій з іншого боку.
"На щастя, якихось активних або провокативних дій на цьому напрямку ми також не фіксували", – підсумував речник ДПСУ.
Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Придністров'ям: дивіться відео
Росія може готувати провокації у Придністров'ї: що відомо
- Росіяни шукають нагоди здійснити провокацію у роковини повномасштабного вторгнення. Так, упродовж останніх кількох днів неспокійною стала ситуація у Придністров'ї.
- Росія розганяє фейк буцімто наша держава активізувала підготовку до провокації, пов'язаної зі вторгненням у Придністров'я. Країна-агресорка вже вигадала низку байок, зокрема про значне скупчення особового складу та військової техніки ЗСУ.
- Ба більше, російське міноборони вже встигло "зафіксувати" розгортання артилерії на вогневих позиціях. А також – "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР".
- В Інституті з вивчення війни зазначили, що Росія самотужки може не впоратися з новим масштабним наступом, тому готує провокації під "фальшивим прапором", щоб втягнути у війну Молдову та Білорусь.
- Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Він повідомив, що наша розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову". Згодом президентка країни Майя Санду розповіла, що Україна передала їй плани Росії.