Хоча це абсолютно не відповідає реальності й Україна виключно обороняється. Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Яка ситуація на кордоні з Придністров'ям

Демченко повідомив, що Україна завжди приділяла увагу Придністров'ю, оскільки це фактично анклав Росії, який міг бути застосований проти нашої держави ще з 24 лютого минулого року.

Цей напрямок також посилений Силами оборони, йому приділяється увага як і кордону з Білоруссю та Росією,
– підкреслив речник ДПСУ.

За його словами, Сили оборони України на кордоні з Придністров'ям посилені підрозділами Державної прикордонної служби, Збройних Сил та Нацгвардії. Однак вони перебувають там виключно для того, щоб не допустити жодних провокацій з іншого боку.

"На щастя, якихось активних або провокативних дій на цьому напрямку ми також не фіксували", – підсумував речник ДПСУ.

Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Придністров'ям: дивіться відео

Росія може готувати провокації у Придністров'ї: що відомо

  • Росіяни шукають нагоди здійснити провокацію у роковини повномасштабного вторгнення. Так, упродовж останніх кількох днів неспокійною стала ситуація у Придністров'ї.
  • Росія розганяє фейк буцімто наша держава активізувала підготовку до провокації, пов'язаної зі вторгненням у Придністров'я. Країна-агресорка вже вигадала низку байок, зокрема про значне скупчення особового складу та військової техніки ЗСУ.
  • Ба більше, російське міноборони вже встигло "зафіксувати" розгортання артилерії на вогневих позиціях. А також – "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР".
  • В Інституті з вивчення війни зазначили, що Росія самотужки може не впоратися з новим масштабним наступом, тому готує провокації під "фальшивим прапором", щоб втягнути у війну Молдову та Білорусь.
  • Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Він повідомив, що наша розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову". Згодом президентка країни Майя Санду розповіла, що Україна передала їй плани Росії.