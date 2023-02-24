І про це свідчить ціла низка факторів. Усі вони демонструють потуги ворога бодай якось масштабувати війну проти України. Допомогти Росії у цьому мали б інші держави, які б відправили своє військо.

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Провокації під "фальшивим прапором"

В Інституті з вивчення війни цитують Оперативне командування "Північ". Саме воно 23 лютого повідомило про те, що окупанти можуть під чужим прапором готувати провокації у прикордонних районах Чернігівської області.

Зокрема там заявили, що спостерігають колони російської техніки без розпізнавальних знаків. Ба більше, зафіксували ще й особовий склад, який за своїм одягом нагадує українських військових. Такий підступ ворог спланував, щоб звинуватити ЗСУ в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни. Як зауважили в Інституті, швидше за все, мовиться про Білорусь.

Відповідний прогноз має право на існування. Особливо після заяви президента Білорусі Алєксандра Лукашенка, яку він зробив 16 лютого. Тоді він зауважив, що країна вступить у війну за умов, що на неї здійснять напад з боку України.

Крім того, 21 лютого міноборони Білорусі повідомляло, що буцімто білоруські солдати спостерігають, що поблизу кордонів країни нарощується кількість українських військових.

Варте уваги! Укладачі звіту продовжують припускати, що не варто очікувати російського чи білоруського нападу з Півночі. Водночас Путін робить усе можливе, щоб підірвати підтримку Києва міжнародними партнерами.

А ще така операція під "фальшивими прапорами" мала б послабити українську оборону на Сході України та підготовку до контрнаступу ЗСУ.

Вигадують байки про переодягання

Подібна, але дещо інша ситуація, спостерігається у Придністров'ї. Міноборони Росії 23 лютого теж скаржилося на можливу провокацію проти окупованої частини Молдови. Оборонне відомство країни-агресорки не придумало нічого кращого за шоу з переодяганням. Буцімто наші захисники одягнуть на себе дрантя, яке у Кремлі називають військовою формою. Мовляв, це зроблять для того, щоб інсценувати наступ Росії з позицій у Придністров'ї.

Зауважимо, що цю байку вже заперечив уряд Молдови. Там підкреслили, що окупанти могли спробувати перекрутити попередження Володимира Зеленської Май Санду. Президент України зазначив, що Кремль може готувати чергову провокацію. Вона буде спрямована проти територіальної цілісності України.

Слід розуміти, що поширення відповідного наративу Росією ще не означає, що ворог готує провокації. В Інституті зауважили, що для цього Путінові може банально не вистачити військових можливостей.