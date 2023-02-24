И об этом свидетельствует целый ряд факторов. Все они демонстрируют попытки врага хотя бы масштабировать войну против Украины. Помочь России в этом должны другие государства, которые отправили бы свое войско.

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Провокации под "ложным флагом"

В Институте по изучению войны цитируют Оперативное командование "Север". Именно оно 23 февраля сообщило о том, что оккупанты могут под чужим флагом готовить провокации в приграничных районах Черниговской области.

В частности, там заявили, что наблюдают колонны российской техники без опознавательных знаков. Более того, зафиксировали еще и личный состав, который по своей форме напоминает украинских военных. Такой подвох враг спланировал, чтобы обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности неопределенной страны. Как отметили в Институте, скорее всего, говорится о Беларуси.

Соответствующий прогноз имеет право на существование. Особенно после заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он сделал 16 февраля. Тогда он заметил, что страна вступит в войну при условии, что на нее совершат нападение со стороны Украины.

Кроме того, 21 февраля минобороны Беларуси сообщало, что якобы белорусские солдаты наблюдают, что вблизи границ страны наращивается количество украинских военных.

Достойно внимания! Составители отчета продолжают предполагать, что не стоит ожидать российского или белорусского нападения с Севера. В то же время, Путин делает все возможное, чтобы взорвать поддержку Киева международными партнерами.

А еще такая операция под "фальшивыми флагами" должна ослабить украинскую оборону на Востоке Украины и подготовку к контрнаступлению ВСУ.

Выдумывают басни о переодевании

Подобная, но несколько иная ситуация наблюдается в Приднестровье. Минобороны России 23 февраля тоже жаловалось на возможную провокацию против оккупированной части Молдовы. Оборонное ведомство страны-агрессора не придумало ничего лучше шоу с переодеванием. Вроде бы наши защитники наденут на себя тряпье, которое в Кремле называют военной формой. Мол, это будет сделано для того, чтобы инсценировать наступление России с позиций в Приднестровье.

Заметим, что эту басню уже отрицало правительство Молдовы. Там подчеркнули, что оккупанты могли попробовать перекрутить предупреждение Владимира Зеленского Майи Санду. Президент Украины отметил, что Кремль может готовить очередную провокацию. Она будет направлена против территориальной целостности Украины.

Следует понимать, что к распространению соответствующего нарратива по России еще не означает, что враг готовит провокации. В Институте отметили, что для этого Путину может банально не хватить военных возможностей.