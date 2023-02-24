Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украина не будет рассматривать участие в этом конфликте, если руководство Молдовы не сделает официальное обращение к нам.

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Варианты российских провокаций в Молдове

Жданов отметил, что у окупантов есть очень незначительные силы для осуществления провокаций в Молдове. По его мнению, есть 2 возможных сценария.

Военный эксперт считает, что Россия может попробовать расшатать политическую ситуацию внутри Молдовы. В настоящее время страна-агрессор использует оппозицию в Молдове и недовольство людей повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также Олег Жданов не исключает возможность теракта, но это, по его словам, маловероятно.

Все зависит от настроений общества. Может быть, общество объединится вокруг власти и будет защищаться от таких терактов и российских войск на их территории,

– заметил он.

Как подчеркнул военный эксперт, Россия пытается дегуманизировать нас и показать, что именно Украина является агрессором. Также он напомнил слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что мы сможем рассматривать участие в этом конфликте только после официального обращения властей Молдовы.

"Если такого обращения не будет, то будем просто дежурить на границе, как мы это делаем с первого дня полномасштабного вторжения российских войск и защищать свою собственную территорию", – подчеркнул Жданов.

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Украина может помочь Молдове

Олег Жданов убежден, что Украина имеет достаточно сил для того, чтобы одной военной операцией провести демилитаризацию Приднестровья. Он объяснил, что достаточно зайти и разоружить российские войска, а затем передать их в руки молдавских властей.

"Здесь Россия играет с огнем. Они сами провоцируют руководство Молдовы на такой шаг. С другой стороны, мы будем благодарны за такой шаг, потому что тогда мы снимем эти войска, а они нам помогут на Востоке. Мы не будем вынуждены держать на западе такое большое количество войск", – считает военный эксперт.

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