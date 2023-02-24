Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украина не будет рассматривать участие в этом конфликте, если руководство Молдовы не сделает официальное обращение к нам.
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Варианты российских провокаций в Молдове
Жданов отметил, что у окупантов есть очень незначительные силы для осуществления провокаций в Молдове. По его мнению, есть 2 возможных сценария.
Военный эксперт считает, что Россия может попробовать расшатать политическую ситуацию внутри Молдовы. В настоящее время страна-агрессор использует оппозицию в Молдове и недовольство людей повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Также Олег Жданов не исключает возможность теракта, но это, по его словам, маловероятно.
Все зависит от настроений общества. Может быть, общество объединится вокруг власти и будет защищаться от таких терактов и российских войск на их территории,
– заметил он.
Как подчеркнул военный эксперт, Россия пытается дегуманизировать нас и показать, что именно Украина является агрессором. Также он напомнил слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что мы сможем рассматривать участие в этом конфликте только после официального обращения властей Молдовы.
"Если такого обращения не будет, то будем просто дежурить на границе, как мы это делаем с первого дня полномасштабного вторжения российских войск и защищать свою собственную территорию", – подчеркнул Жданов.
Жданов о провокациях России в Молдове: смотрите видео
Украина может помочь Молдове
Олег Жданов убежден, что Украина имеет достаточно сил для того, чтобы одной военной операцией провести демилитаризацию Приднестровья. Он объяснил, что достаточно зайти и разоружить российские войска, а затем передать их в руки молдавских властей.
"Здесь Россия играет с огнем. Они сами провоцируют руководство Молдовы на такой шаг. С другой стороны, мы будем благодарны за такой шаг, потому что тогда мы снимем эти войска, а они нам помогут на Востоке. Мы не будем вынуждены держать на западе такое большое количество войск", – считает военный эксперт.
Россия придумывает басни о наступлении ВСУ на Приднестровье
- Спустя год после начала великой войны, 24 февраля, враг может усилить напряжение на другом фланге. Так, за последние несколько дней неспокойной стала ситуация в Приднестровье. И в России уже нашли всему "логическое объяснение".
- Да, именно такой месседж разгоняет российское минобороны. В нем сообщили, что "киевский режим" якобы активизировал подготовку к провокации, связанной с вторжением в Приднестровье. Мол, это должно произойти в ответ на наступление России оттуда.
- После полуночи в местных телеграм-группах несется с космической скоростью. В них активно спамят, чтобы невозможно было понять, какова ситуация на самом деле. Но все же удалось сделать несколько скриншотов с сообщениями, публикуемыми местными. Они жалуются на то, что нужно будет уезжать из Приднестровья. Есть и такие, кто вполне серьезно верит в то, что Украина нападет.
- Госсекретарь минобороны Молдовы Валерий Мижа опроверг заявления России о якобы планах Киева наступать на Приднестровье. По его словам, соответствующие вбросы – "элемент психологической операции".