Про це свідчать низка заяв, які за минулу добу зробило російське міноборони. В них спостерігається розганяння наративу про те, що Україна готується напасти на Придністров'я. Мовляв, Росія вже підготувала "адекватну відповідь", передає 24 Канал.
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Росія застерігає Україну та НАТО
Ще вночі 24 лютого ми розповідали, що Росія буцімто зафіксувала значне скупчення як особового складу, так і військової техніки ЗСУ поблизу кордонів з Молдовою. Не минулося тоді без цинічних заяв про буцімто розгортання артилерії на вогневих позиціях. А ще ворог вигадував про "безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ" над територією Придністров'я. Усе це повторили й у новому дописі, який опублікували по обіді.
Але цього разу міноборони Росії вирішили продемонструвати свою награну рішучість. Відомство попередило США, НАТО, а також Україну. Мовляв, на нас очікує відповідь за "чергові авантюрні кроки".
Ні в кого не повинно бути сумнівів, що збройні сили Росії адекватно відреагують на провокацію київського режиму, якщо така все ж таки станеться, і забезпечать захист наших земляків, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна в Придністров'ї,
– наголошують у повідомленні.
Росія розганяє напругу навколо Придністров'я / Скриншот
Не минулося без згадок про можливе порушення міжнародного права. Бачте, про міжнародне право вони згадали. Мовляв, загроза Придністров'ю розглядатиметься Росією як напад на неї.
Що відбувається з Придністров'ям
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, для чого росіянам напруга навколо Придністров'я. За її словами, ворог планує роздмухувати панічні настрої серед місцевого населення.
- Вона підкреслила, що слід очікувати на можливі провокації з боку Росії. Тож в ОК "Південь" пильно слідкують за ситуацією у напрямку Придністров'я. Водночас варто розуміти, що українські кордони захищені.
- Наразі ж не спостерігається жодних провокацій або ж скупчення додаткових резервних сил. Але це не заважає росіянам продовжувати кампанію з нагнітання.