Минобороны Молдовы сообщило об отсутствии "угроз безопасности государства" после заявлений России о том, что Украина якобы планирует "вооруженную провокацию" против сепаратистского региона Молдовы Приднестровья.

Смотрите также Какие провокации могут осуществить россияне в Молдове: Жданов спрогнозировал 2 сценария

Угроз военной безопасности нет

Минобороны сообщает, что отслеживает все происходящие в регионе и на территории, подконтрольной тираспольскому режиму события, действия и изменения,

– говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Минобороны совместно с другими органами безопасности работает над предотвращением любых попыток дестабилизации, поддержания мира и стабильности в стране.

"Военнослужащие Национальной армии в составе Объединенных миротворческих сил в зоне безопасности работают в штатном режиме. В случае обнаружения какой-либо опасности для безопасности страны министерство обороны будет немедленно информировать общественность", - подчеркнуло министерство.

В Министерстве отметили, что ложная информация, которая распространяется, имеет целью создать панику и путаницу среди людей с обеих сторон Днестра.

Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Любопытно! Сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора – читайте в материале 24 Канала.

Ситуация в Молдове: главное