Эту информацию уже опроверг представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, Россия продолжает нагнетать ситуацию.
Важно Пока Украина сдерживает армию России, прямой военной угрозы Молдове нет, – Санду
Минобороны России о "нападении" на Приднестровье
Утром 23 февраля ведомство обнародовало информацию, что в ближайшее время Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Россияне бредят, что ВСУ вместе с "Азовом" могут вторгнуться в оккупированную территорию.
В минобороны России считают, что в качестве "повода для вторжения" якобы планируется инсценировка вторжения российских войск с территории Приднестровья.
Для этого участвующие в постановительном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил России,
– наврали россияне.
У российского врага горит
По словам Сергея Братчука, Россия пытается нагнетать ситуацию и создает источник соответствующего напряжения. Спикер напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения именно с территории Приднестровья в Одесскую область пытались заходить ДРГ, которых ВСУ уничтожали или брали в плен.
"Эта ситуация – это информационная подкачка. Понимаем, что у врага горит. А о захвате Кишинева – я думаю, что спецслужбы как Украины, так и Молдовы работают. Уверен, что Украина и Молдова вернут оккупированные территории", – подчеркнул Братчук.
Угроза для Молдовы со стороны России
- 22 февраля Путин возродил свой империалистический нарратив о том, что Россия борется за "исторические границы". Этот нарратив он уже озвучивал перед вторжением в Украину 24 февраля 2022 года.
- Аналитики считают, что Путин не сможет напасть на Молдову, поскольку ему не хватает военного потенциала, хотя это указывает на эскалацию его постоянных усилий по подрыву молдавского государства.
- Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия хочет уничтожить политический порядок в Молдове. Наша разведка перехватила план того, как Кремль собирается "взломать Молдову".
- Майя Санду рассказала, что Украина передала ей планы Кремля по поводу дестабилизации ситуации в Молдове.