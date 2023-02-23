Эту информацию уже опроверг представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, Россия продолжает нагнетать ситуацию.

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Минобороны России о "нападении" на Приднестровье

Утром 23 февраля ведомство обнародовало информацию, что в ближайшее время Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Россияне бредят, что ВСУ вместе с "Азовом" могут вторгнуться в оккупированную территорию.

В минобороны России считают, что в качестве "повода для вторжения" якобы планируется инсценировка вторжения российских войск с территории Приднестровья.

Для этого участвующие в постановительном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил России,

– наврали россияне.

Важно! Правительство Молдовы не подтверждает информацию о запланированной провокации против Приднестровья со стороны Украины и призывает общественность к спокойствию.

У российского врага горит

По словам Сергея Братчука, Россия пытается нагнетать ситуацию и создает источник соответствующего напряжения. Спикер напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения именно с территории Приднестровья в Одесскую область пытались заходить ДРГ, которых ВСУ уничтожали или брали в плен.

"Эта ситуация – это информационная подкачка. Понимаем, что у врага горит. А о захвате Кишинева – я думаю, что спецслужбы как Украины, так и Молдовы работают. Уверен, что Украина и Молдова вернут оккупированные территории", – подчеркнул Братчук.

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