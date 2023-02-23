Обо всех этих угрозах и настроениях граждан Молдовы 24 Канал говорил с молдавским журналистом Евгением Ковальским. Насколько реальна угроза и как она сейчас влияет на жизнь страны – читайте дальше.

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Молдова уже год живет в постоянной угрозе: как общество реагирует на заявления о попытке переворота

Сейчас ситуация вокруг Молдовы развивается стремительно, есть много заявлений, много мнений. Как сейчас местные СМИ освещают все эти события?

На самом деле, в нашем информационном пространстве риск реальной угрозы появляется далеко не впервые. В этом году распространялось очень много фейков. Например, о мобилизации граждан и дестабилизации ситуации в Приднестровском регионе. Страшно говорить, но люди к этому привыкли. Особенно на фоне о многочисленных заявлениях о "притеснениях" национальных меньшинств, закрытии каналов, которые некорректно освещали войну.

Люди привыкли не доверять никому и проверять информацию. Недавно был масштабный опрос среди граждан Молдовы и половина респондентов заявила, что не доверяет ни одному нашему политику, что можно говорить об иностранных политиках? Не буду искажать факты и скажу, что Путин является самым популярным иностранным политиком среди граждан Молдовы. Страна, к сожалению, последний год живет в постоянном предчувствии угрозы.

Все же риторика политиков Молдовы меняется. Например, новый премьер-министр отметился заявлением, что Приднестровье нужно демилитаризовать, а российские военные должны оттуда уйти. Еще в декабре были схожие заявления депутата от президентской партии, но от них открестились. Позиции очень переменные. Как общество видит решение вопроса Приднестровья сейчас?

Важно понимать, что такое "демилитаризация". Это, в первую очередь, избавление региона от российского влияния и физического пребывания там российских войск. Наша страна миролюбива. Она не намерена вступать в какие-либо военные конфликты – об этом говорит и наша власть и так называемая "власть" Приднестровья.

С этим образованием по ту сторону Днестра наша страна существует уже более 30 лет. Оно вообще не называется "оккупированной территорией". Это не потому, что мы отказываемся называть это "оккупацией", а потому, что мы считаем это своей территорией и не имеем желания подчеркивать, что там находятся российские военные.

Да, есть определенные риски, но это не дело военного конфликта. Это нужно решать мирным урегулированием, хотя Россия уже и отказалась от собственного постановления 2012 года, где она постановила, что этот конфликт должен быть разрешен мирно и никак иначе. Мы будем дальше гнуть эту линию, потому что войны нам не нужно. Тем более войны с другой частью территории Молдовы.

Кишиневский аэропорт и "наступление из Приднестровья": есть ли угрозы для Украины

Уже почти год в Украине говорят об угрозах нападения из Беларуси и открытии второго фронта. Теперь, на фоне вероятных планов Кремля по Молдове, есть разговоры об атаках из Приднестровья. Как ты думаешь, такой сценарий вероятен?

Следует понимать, что там нет достаточного количества российского контингента. Кроме этого, у них нет никаких путей для снабжения необходимыми вещами для ведения войны на территории Украины со стороны Приднестровья.

Премьер Речан накануне заявил, что россияне готовят государственный переворот в Молдове с захватом аэропорта в Кишиневе, который они и смогут использовать для поставок всего необходимого. Насколько этот сценарий реалистичен?

Здесь я буду использовать проверенные источники. Наш премьер говорил, что Украина готова к подобной ситуации. Он заявил, что это – не единственный путь, по которому может пойти Россия для дестабилизации нашей страны, но захват аэропорта в Кишиневе – один из вероятных сценариев. Также возможен захват админзданий.

Сценариев несколько, и я очень надеюсь, что заявления о том, что соответствующие органы готовы, это не лукавство. Мы можем полагаться только на них, ведь какого-либо народного движения у нас нет. Причина опять же состоит в том, что почти половина граждан не видят угрозы со стороны России. Это по данным опроса, который проводился в середине прошлого месяца. Около 48% заявило, что Россия не угрожает государственности Молдовы. Хочу надеяться, что власти действительно держат ситуацию под контролем, но хочу верить, что никаких провокаций не будет.

Из-за специфики своей профессии недавно я сам выходил на улицу и спрашивал людей, видят ли они риски того, что Молдова так или иначе будет участвовать в войне? Большинство тех, с кем я говорил, в этих рисках отдают себе отчет, но они убеждены, что пока Украина стоит, конкретных действий со стороны России не будет.

Не война: как пророссийская оппозиция в Молдове завоевывает сторонников

Оппозиция в Молдове периодически организует митинги, в частности, за отставку Майи Санду. Чем обусловлена такая приверженность оппозиции со стороны людей?

Они спекулируют не на теме войны, потому что это довольно сложно, учитывая прецеденты падения ракет. Они собирают людей провокациями из-за тарифов. У нас очень повысились тарифы на отопление, электроэнергию, все. Именно под этим предлогом оппозиция собирает людей на эти митинги в Кишиневе. Во время одного из последних даже подняли вопрос оплаты этих счетов самой властью.

Цены повысились, потому что изменились и цены закупок. Обычные граждане, очевидно, не справляются с этим. Именно на этом строятся все провокации: пусть Санду поедет в Москву и договорится. Очень легко на этом спекулировать, когда это просто невозможно. Не чувствуя рисков дальнейших отношений с Россией, они заботятся о бытовых вещах.

В начале полномасштабной войны Санду говорила о полной поддержке Украины, но отказывалась присоединяться к санкциям из-за зависимости Молдовы от российского газа и энергоресурсов. Выходит, что она предусматривала такие спекуляции?

Такие спекуляции приходят с каждой новой властью. Это вопрос энергетического кризиса, который сейчас глубже и тяжелее. Это дополнительное поле для спекуляций. Когда оппозиция говорит, что может договориться с Москвой о дешевом газе, очевидно, что газ по 550 долларов, а не по 1100 – это привлекательный аргумент. Страна в бытовых проблемах. Для людей, которые тратят всю свою зарплату на оплату тарифов, вопрос не в национальной безопасности.

Также активно пророссийская оппозиция спекулирует на цифрах. Я живу в Кишиневе и уезжая на работу, я могу видеть, сколько людей выходит на эти митинги. Соответствующие СМИ пишут, что их вышло 40 000, хотя на самом деле всего 6 000. Я еду после работы домой – пусто. Куда подевались 40 000 человек?

Люди, которые не видят своими глазами, что это за собрание, для них это весомая цифра.

Протест в Кишиневе 19 февраля, на котором были "40 000" человек / Фото росСМИ

Как люди в Молдове относятся к войне в Украине и как реагируют на инциденты с ракетами

Спекулируют ли пророссийские СМИ на теме падения ракет на территории Молдовы, ведь, в частности, были выводы о падении ракеты С-300 – вероятно, украинского ПВО.

На этой теме сложно спекулировать. Мы видим новости о массированных обстрелах Украины и читаем о падении ракет на нашей территории. Как на этой теме спекулировать? Этот вопрос не прост даже для политтехнологов высшего качества. Возникает ли здесь вопрос безопасности? Да, конечно. Неважно, чья это ракета. Мы не можем ее сбить самостоятельно и ее сбивает другое ПВО, поэтому она не может просто растаять в воздухе.

Спекуляций на этом не может быть, ведь падение ракеты – это факт. Страна небольшая и информация очень быстро распространяется через интернет. Как после этого спекулировать?

В СМИ, наверное, не спекулируют, потому что это уже вопрос факта. Другой вопрос к отношению людей и недопониманию, ведь что она делает на нашей территории. Часто люди не вникают в контекст того, почему эти ракеты вообще попадают в наше пространство, но они имеют собственное отношение к этому. Опять же, по последним опросам, около 12% людей считают, что сейчас происходит "освобождение Украины от нацизма", а 23–24% верят, что война в Украине – это защита псевдореспублик.

Но если посмотреть на опросы, проведенные прошлой весной, то все же количество поддерживающих Россию в этой войне несколько уменьшилось. Что на это могло повлиять?

Переселенцы и массовое освещение информации в СМИ. За первые сутки вторжения около 20 000 граждан Украины пересекли нашу границу и в целом несколько сотен тысяч человек либо сейчас в Молдове, либо уехали дальше или вернулись в Украину. Переселенцы рассказывали о собственном опыте, о том, почему они были вынуждены уехать.

Переселенцев было очень много, значительная часть жила с молдавскими семьями, жили в больших городах и в селах. На Юге у нас есть село Волинтир. За средства ЕС были восстановлены дома, где никто уже не жил, и они были предоставлены украинцам. К примеру, из Николаева приехала семья из четырех поколений – от прабабушки до маленькой правнучки, и они жили в этом селе.

Контекст войны не исчезает. Да, люди устали от него, но он до сих пор есть, он постоянно на экранах и в повестке дня.

Значительная часть СМИ в Молдове с первых часов вторжения начала уделять большое внимание теме войны. В прайм-тайм в 20:00 в 40-минутном новостном выпуске половина эфира отведена освещению событий в Украине, в частности на фронте, со ссылкой на украинские или западные медиа.

Как вся эта информация о возможных угрозах для Молдовы влияет на людей? Может, есть те, кто уезжает?

Люди как уезжали раньше, так и уезжают сейчас. К несчастью. В этих рисках страна живет уже год, несмотря на то, что мы видим на телеканалах, все равно примеряем это на себя. Но было ли это поводом для молодежи уехать из страны – у них, наверное, другая цель, как и раньше, с 2014 года, с тех пор, как у нас появился безвиз.

Если сейчас многие выезжают в ЕС, то в стране растет концентрация сторонников пророссийской оппозиции, не правда ли?

Нет, увеличивается концентрация людей с бытовыми молдавскими проблемами и на их фоне есть возможности спекуляции для оппозиции, которая говорит, что поедет в Москву договариваться о дешевом газе. Дело не в поддержке России, а в желании избавиться от этих бытовых проблем. И оппозиция обещает это. И не важно, что ее лидер (Илон Шор – 24 Канал) находится в международном розыске, не в Молдове сейчас фигурирует в огромном коррупционном скандале.

По стране раскинута его сеть социальных магазинов – он же моментально решает бытовые вопросы многих людей, а если у тебя их много, то, вероятно, ты будешь поддерживать именно это политическое движение.

Все эти протесты, которые были осенью, и сейчас время от времени есть… Была таргетированная реклама в фейсбуке от оплачивавших ее ноунеймов. Реклама призывала выходить, говорила, что будет много народа.

Дипломатические усилия Санду: сможет ли Молдова стать членом ЕС и НАТО

Майя Санду уже встречалась на днях с Джо Байденом, с Анджеем Дудой в Варшаве, сейчас у нее визит в Румынию и встреча с президентом. Президент предполагает членство в НАТО. Когда-то Украина на международной арене была недооценена и это фактически было видно по тому, как мир отреагировал на аннексию Крыма в 2014 году. Теперь же недооценена Молдова – когда были инциденты с ракетами в Польше или Румынии, их активно обсуждали, а уже несколько таких случаев в Молдове не имеют должной реакции мирового сообщества. Как ты считаешь, все эти усилия, которые сейчас прилагает Санду, помогут изменить ситуацию и сделать Молдову игроком на международной арене, на которого будут обращать внимание, и подобные инциденты получат более жесткую реакцию?

Это вопрос политической программы, с которой Санду пришла к власти. Сейчас это происходит на фоне войны – факт. То, что Молдова недооценена – в зависимости от того, с какой стороны смотреть. Я очень хочу надеяться, что ситуация действительно изменится, но у нас есть демократические выборы и не факт, что Санду выиграет следующие. Так уже было.

Это вопрос евроинтеграции, это вопрос сближения с НАТО, но сейчас Молдова не может стать полноправным членом Альянса, потому что у нас закреплен в Конституции нейтральный статус. Изменить этот вектор не так легко в юридическом смысле с такой активной оппозицией и не доверяющим политикам населением.



Встреча Байдена и Санду в Варшаве / фото пресс-службы президента Молдовы

Я надеюсь, что сейчас есть шанс на сближение с НАТО, однако, что будет дальше – я несколько пессимистично настроен. Раньше это было, все эти вопросы по евроинтеграции и еще до президентства Додона. Безвиз в 2014 году был маленьким шагом для ЕС, но большим для нашей страны. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится и не завершится визитами Санду в Варшаву или Бухарест.

У Молдовы еще есть статус кандидата в члены ЕС.

Да, но на каком фоне это произошло? А еще у нас есть вопрос Приднестровья, который принципиален для дальнейшего развития отношений с Европейским Союзом. Это вопрос многих лет и не факт, что будущая власть может развивать это направление.