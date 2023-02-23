В рамках расследования следствие выявило пятерых граждан Молдовы, из которых двоих арестовали в декабре 2022 года, а еще трое получили статус подозреваемых.

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Их завербовали спецслужбы другого государства, чтобы те насильственным путем помогали дестабилизировать обстановку и изменить конституционный порядок в Молдове. Любопытно, что правоохранители Молдовы не уточнили, о каких именно иностранных спецслужбах идет речь.

Кроме того, в рамках этого дела спецслужбы обнаружили граждан других государств, которые занимались шпионажем и финансировали жителей Молдовы. За измену родины и шпионаж уголовный кодекс Молдовы предусматривает наказание в размере от 12 лет до 20 лет лишения свободы.

Россия расшатывает ситуацию в Молдове и обвиняет Украину

На днях Минобороны России обвинило Украину в подготовке "вооруженной провокации" против Приднестровья, в частности с помощью бойцов батальона "Азов". В российском ведомстве утверждают, что в качестве повода для "вторжения украинской армии" планируют инсценировать "якобы наступление российских войск" с территории Приднестровья.

Власть Молдовы ответила на заявление минобороны России, согласно которому Украина якобы готовит провокации с вторжением в Приднестровье. Правительство Молдовы не подтвердило эту информацию.

Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Молдовы,

– говорится в заявлении молдавских властей.

Что известно об угрозе госпереворота в Молдове