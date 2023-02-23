Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Центра оборонных стратегий дипломат Александр Хара. По его словам, Россия делает все, чтобы отвлечь внимание Украины от Востока.

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Как Россия отвлекает внимание

Александр Хара объяснил, что новые угрозы для Молдовы – это скорее нагнетание и угрозы для дестабилизации ситуации. Сделать что-нибудь серьезное они там не могут из-за географического положения.

Сделать что-то серьезное с Молдовой они наверняка не могут, учитывая географию, а также то, что Украина рядом, но попытаться дестабилизировать ситуацию, особенно в стратегически важном для нас городе Одесса, они могут попробовать.

– сказал Хара.

По мнению эксперта Центра оборонных стратегий, россияне ищут способ, как отвлечь внимание и ресурсы. Одним из таких способов для них стали военные учения, перемещение личного состава в Беларусь и постоянные угрозы Киеву.

"Все это направлено, прежде всего, на то, чтобы мы отвлекали свои ресурсы. Вряд ли они могут сделать что-то серьезное в этом направлении", – сказал Александр Хара.

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Он также добавил, что Россия пытается дестабилизировать не только Украину, но Косово.

ППК "Вагнер" открыла свой офис в Белграде, а президент Косово говорила о том, что те регионы, где компактно проживают сербы накачивают оружием,

– сказал дипломат.

По словам Александра Хары, Балканы – это пороховая бочка и в случае, если там произойдет какое-то обострение, европейцы отвлекут свое внимание от войны в Украине.

"Я не говорю, что они там смогут добиться какого-то успеха, но портить ситуацию, отвлекать они точно могут. Я думаю это такая же история с Приднестровьем", – сказал Хара.

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