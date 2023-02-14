В последние дни странные события произошли в странах, где Россия пытается сохранять свое влияние. Прежде всего, речь идет о Молдове и Косово. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, что же задумал Путин.

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Информационная кампания России: как Путин выиграл время для себя

Кремль активизировал свои попытки расшатать Европу изнутри, после того как ему не удалось запугать Европу, чтобы та не передавала Украине танки. На очереди поставки Украине самолетов и дальнобойного оружия.

Институт изучения войны (ISW) утверждает, что Кремль еще в декабре 2022 года начал информационную кампанию, призванную помешать поставкам танков Украине.

Идея заключалась в том, чтобы уверить Запад в том, что они готовы к переговорам. Аналитики отмечают, что в течение декабря 2022 года Кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах.

Его активизация совпала с подготовкой России к обширной наступательной операции, запланированной на начало 2023 года. В планах Кремля было сыграть на стремлении Запада к мирным переговорам и помешать поставкам танков. Эта кампания продолжалась до 27 декабря, пока министр иностранных дел России Сергей Лавров не заявил, что они будут добиваться военного решения в Украине.

То есть, россияне таким образом выиграли время для подготовки к наступлению. Теперь же Кремль пытается убедить всех, что западные самолеты и дальнобойные ракеты точно будут применены по территории России, а значит, Западу нужно бояться резкой эскалации со стороны Москвы. Однако такое устрашение уже не работает. Известно, что на "Рамштайне" именно эти вопросы и будут обсуждать.

Кремль хочет совершить переворот в Молдове: какова главная цель Москвы

Путин решил давить на Запад изнутри. 9 февраля президент Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Целью плана было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти. Эту информацию Зеленский передал своей коллеге президенту Молдовы.

В понедельник, 13 февраля, Майя Санду рассказала детали российского замысла. Она отметила, что Россия намерена с помощью оппозиционных протестов и с привлечением людей с военной подготовкой дестабилизировать ситуацию и сменить власть в Молдове. То есть в ближайшее время можно ожидать активизацию фейковых протестов, за спиной которых будет стоять Москва. Однако президент Молдовы подчеркнула, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Кроме того, Санду сообщила, что Кремль делает ставку на преступные группировки внутри Молдовы, некоторых ветеранов и бывших сотрудников правоохранительных органов. По ее словам, Россия стремится остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины.

И здесь, конечно, не стоит отбрасывать военный аспект. Ведь России требуется дестабилизация Молдовы и контроль за ситуацией там с точки зрения контроля над Приднестровьем. Потому что у них там есть свой военный контингент и его нужно обеспечивать. А вот возможности делать этого у них пока нет, ведь Украина эту возможность перекрыла. Москве очень необходимы дополнительные силы, но достать их из Приднестровья без дестабилизации в Молдове невозможно, ведь действующая власть этого не позволит.

Расшатывание ситуации на Балканах: Путин хочет повторить Крымский сценарий в Косово

На этом планы России не останавливаются, и она пытается разжечь дестабилизацию и на Балканах. Президент Косово Вйоса Османи предупредила о возможном нападении на страну, поскольку российские вагнеровцы в сотрудничестве с сербскими военизированными формированиями завозят в Косово контрабандное оружие и военную форму без опознавательных знаков.

По ее словам, секретная операция призвана заложить основу для возможного будущего гибридного наступления Сербии в целях захвата косовской территории. То есть, сейчас боевики "Вагнера", замеченные в Сербии еще в конце прошлого года, вербуют бывших военных и бандформирования, предоставляют им оружие, которое завозится на территорию Косово, и все это прикрывается тем, что якобы это не является сербской армией, а потому и вопросов к Сербии не должно быть.

И здесь самое интересное – Османи уверена, что вероятные приготовления Сербии имеют четкие параллели с аннексией Крыма Россией 2014 года Когда российские солдаты в форме без знаков различия, по сути, подготовили почву для захвата полуострова. И тогда Россия всячески настаивала на том, что это не ее солдаты, а какая-то местная самооборона.

Здесь также прослеживается нежелание Кремля, чтобы кто-то на Балканах вступал в ЕС, а тем более чтобы конфликт там угас. Следует напомнить, что буквально неделю назад премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что согласен на воплощение разработанного в Европейском Союзе плана нормализации отношений с Сербией.

Согласно этому плану, Сербия больше не будет возражать против членства Косово в любой международной организации, а Косово дает согласие на создание нового органа, который будет иметь право говорить от имени всех 10 муниципалитетов Косово, где сербы составляют большинство.

То есть конфликт мог быть исчерпан, но ведь это не в интересах Москвы! Следовательно, она и пытается только разжечь конфликт с новой силой.

Россия расконсервирует не только оружие: кого вытащил Путин

Кремль стал возвращать в публичную плоскость свои старые политические консервы в Европе. Например, как раз на фоне того, что Запад активно обсуждает передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что будь он премьером, то не встретился бы с Зеленским.

Берлускони сказал, что якобы Зеленский виноват в том, что Россия вторглась в Украину. По его логике, если бы Зеленский прекратил "атаковать" Донбасс, российского вторжения не было бы. Это такой была реакция Берлускони на встречу нынешнего премьера Мелони с Зеленским в Брюсселе.

В украинском МИД не смолчали. Спикер МИД Олег Николенко рассказал, как в 2010 году тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел в Ливию на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать лояльность. И вот теперь Берлускони пытается сделать то же самое, но с Путиным.

Сразу после скандала Мелони подтвердила "твердую" поддержку Украины со стороны ее правительства. Офис Мелони заявил, что итальянское правительство "твердо и уверенно" поддерживает Украину.

Визит главы Сийярто в Минск: какие мотивы у Будапешта

Но это еще не все кремлевские консервы в Европе. В ходе визита Зеленского в Брюссель премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил в соцсетях фото с украинским президентом. Тогда Орбан пытался продемонстрировать, что он не где-то в стороне, а в центре событий.

Хотя позже венгерский госсекретарь по международным связям заявил, что Будапешт принадлежит к "лагерю мира". И вот 13 февраля этот лагерь выпустил своего голубя мира в Беларусь.

И что самое отвратительное – глава МИД Венгрии Петер Сийярто уверяет, что представляет мирную позицию на сегодняшних переговорах в Минске. Он якобы уехал продвигать мир в Украине. При этом Сийярто готов к критике своего визита в Беларусь.

Кого именно будет призывать к миру Сийярто в Минске – непонятно. Потому, подозреваю, там совсем другие мотивы.