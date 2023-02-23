Про це 24 Каналу розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара. За його словами, Росія робить усе, щоб відвернути увагу України від Сходу.

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Як Росія відвертає увагу

Олександр Хара пояснив, що нові погрози для Молдови – це, скоріш, нагнітання та погрози заради дестабілізації ситуації. Зробити щось серйозне вони там не можуть через географічне розташування.

Зробити щось серйозне з Молдовою вони напевно не можуть, враховуючи географію, а також те, що Україна поруч, але спробувати дестабілізувати ситуацію, особливо в стратегічно важливому для нас місті Одеса вони можуть спробувати,

– сказав Хара.

На думку експерта Центру оборонних стратегій, росіяни шукають спосіб, як відвернути увагу та ресурси. Одним з таких способів для них стали військові навчання, переміщення особового складу до Білорусі та постійні загрози для Києва.

"Усе це спрямовано передусім на те, щоб ми відволікали свої ресурси. Навряд чи вони можуть зробити щось серйозне в цьому напрямі", – сказав Олександр Хара.

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Він також додав, що Росія намагається дестабілізувати не тільки Україну, а й Косово.

ПВК "Вагнер" відкрила свій офіс у Белграді, а президентка Косова казала про те, що ті регіони, де компактно проживають серби накачують зброєю,

– сказав дипломат.

За словами Олександра Хари, Балкани – це порохова діжка і у випадку, якщо там відбудеться якесь загострення, європейці відвернуть свою увагу від війни в Україні.

"Я не кажу, що вони там зможуть досягти якогось успіху, але псувати ситуацію, відвертати увагу вони точно можуть. Я думаю це така ж історія з Придністров'я", – сказав Хара.

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