27 февраля 2023 года в рамках контринформационных мер, направленных на выявление угроз национальной безопасности, в Молдове задержали двух иностранцев, призванных дестабилизировать ситуацию в стране.

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Что известно о злоумышленниках

Служба безопасности Молдовы задержала двоих мужчин. Они собирали данные и информацию, чтобы реализовать план дестабилизации внутренней ситуации в стране и насильственное изменение конституционного строя Республики Молдова.

Мужчины были "замаскированы" под простых туристов и не работали самостоятельно. Они координировались с группой лиц, связанных с сетью сговора зарубежных экспертов по политтехнологиям и социальной инженерии.

В Молдове иностранцы инициировали комплекс информационно-диверсионных действий. В частности, они обследовали разные места вблизи государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры, а также мониторили и документировали общественно-политические процессы в стране и акции протеста, организованные в столице определенными политическими силами. К сожалению, Службы не уточняют, гражданами какой страны были иностранные шпионы.

Иностранцев депортируют

Согласно статье 55 абзаца 1 из Закона № 200/2010 о режиме иностранцев в Республике Молдова, Служба разведки и безопасности Генеральной инспекции по миграции объявила двух злоумышленников "нежелательными лицами" сроком 10 лет. Из страны их депортируют.

Что сейчас происходит в Молдове