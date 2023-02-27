Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Украина определенным образом может помочь Молдове защититься от России.

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Украине российская группировка в Приднестровье не грозит

Свитан рассказал, что Украине Приднестровье никак не угрожает. Группировка, которая есть в Приднестровье в десять раз меньше, чем даже российская группировка в Беларуси. Боеготовых там максимум 1,5 – 2 тысячи. Там наберется всего 2 – 3 батальонных разведывательных группы.

Наши две бригады уничтожат эту группировку очень быстро, поэтому однозначно на нас они нападать не будут. Такого себе разрешить они точно не могут. А вот напасть на Молдову реально могут. Однако это будет нападение более политическое, чем военное,

– отметил полковник запаса ВСУ.

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Вероятное нападение на Молдову

Он продолжил, что опасность для Молдовы наша разведка определила и передала эту информацию политическому руководству Украины, а она передала эту информацию военно-политическому руководству Молдовы. В Молдове приняли определенные меры, был заменен состав правительства вместе с премьером, на более или менее силовиков.

"Были арестованы несколько человек, которых обвинили в подготовке к государственному перевороту в республике для дестабилизации. Как только в правительстве Молдовы появились новые люди, они сразу подняли вопрос пребывания российских войск в так называемой приднестровской молдавской республике", - отметил военный эксперт.

Как отметил летчик-инструктор, для того чтобы выгнать этот контингент или уничтожить его, Молдова может обратиться к украинским войскам, к украинскому военно-политическому руководству. Далее, если будет принято решение, то наши войска могут действительно уничтожить или пленить всю эту так называемую армию Приднестровья.

Как будут развиваться события, это полностью будет зависеть от решения военно-политического руководства Молдовы. Я думаю, что украинское руководство примет правильное решение и положительно ответит на такого рода просьбы, если они будут от Молдовы,

– подчеркнул Свитан.

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