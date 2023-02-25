Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, Россия могла готовить переворот в Молдове, чтобы вывезти боеприпасы из Приднестровья.

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Какой контингент Россия держит в Приднестровье

Алексей Гетьман отметил, что на оккупированной Россией территории находится около 6,5 тысяч российских военных. Из них 4,5 тысяч – это обслуживающий персонал, а остальные еще могут вести боевые действия.

В то же время, военный эксперт рассказал, что остатки российской армии в Приднестровье слишком деморализованы и почти полностью ассимилировались с местным населением. Также оккупанты любят молдавское вино и за него можно получить полезную информацию.

Там остались самые большие склады оружия, боекомплектов и снарядов по всей Европе. Туда еще когда была группа советских войск из Германии, туда вывозилось все, что было в ГДР.

– сказал Гетман.

Майор ВСУ добавил, что оружие и боеприпасы, которые хранятся в Приднестровье, довольно стары, но подходят к орудиям, которые применяются в российско-украинской войне.

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Из-за отсутствия возможности забрать эти боеприпасы Россия могла задумать свержение законного правительства Молдовы, чтобы по крайней мере временно установить контроль над страной и вывезти эти боеприпасы.

Там по большому счету идет разговор не за территории, а за этот склад,

– отметил военный эксперт.

Алексей Гетьман убежден, что Украине не нужно ликвидации вражеской группировки в Приднестровье, в то время как ВСУ готовятся к возможным провокациям со стороны подконтрольных России территорий.

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