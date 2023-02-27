Согласно принятому решению, WizzAir не будет летать из и в Кишинев с 14 марта 2023 года. На соответствующие коррективы в полетах повлияли "последние события в Молдове и высокий, но неизбежный, риск в воздушном пространстве страны". Это подтвердили в Управлении гражданской авиации страны.

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WizzAir не хочет рисковать людьми

В прессрелизе авиаперевозчика, на который ранее ссылались журналисты,говорится, что компания внимательно следила за ситуацией безопасности в Молдове. WizzAir постоянно контактировал с разными местными и международными органами и агентствами. Это он делал для того, чтобы "обеспечить высокий уровень безопасности и надежности операций".

В компании якобы подчеркнули, что приоритетом номер один для нее остается безопасность как пассажиров, так и экипажа.

"В результате недавних событий в Молдове и высокого, но не прямого риска в воздушном пространстве страны WizzAir приняло сложное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", – цитирует прессрелиз СМИ.

Как на это отреагировал сам WizzAir

Пользователь твиттера под ником @funnikuler спросил у авиакомпании: "Правда ли, что вы приостанавливаете рейсы в Кишинев с 14 марта?"

В официальном твиттере WizzAir не замедлили ответить. В компании написали: "Привет! К сожалению, сейчас у нас нет никакой информации об этом. Следите за обновлениями на нашем вебсайте".



В WizzAir не подтвердили приостановку рейсов / Скриншот по сети

Мы также проверили, можно ли купить билеты на полеты до или из Кишинева после 14 марта. Как выяснилось, такая возможность доступна. Не исключаем, что это мог быть очередной информационный вброс, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Молдовы.



Купить билеты на самолет из Кишинева после 14 марта можно / Скриншот

WizzAir временно не будет летать в Кишинев

Об этом заявили в Управлении гражданской авиации Молдовы. Согласно пресс-релизу, лоукостер таки приостанавливает все свои рейсы из и в Международный аэропорт Кишинева, начиная с 14 марта 2023 года.

Власти были уведомлены по электронной почте о решениях, ссылаясь на соображения безопасности воздушного пространства в регионе,

– говорится в пресс-релизе.

В ведомстве подтвердили, что компания WizzAir имела ряд сомнений по поводу безопасности полетов именно после закрытия воздушного пространства 14 февраля. Тогда авиаоператор обратился с просьбой утвердить расписание полетов на летний сезон. И его утвердили 27 февраля. И несмотря на то, что в стране заявили о безопасности осуществления рейсов, WizzAir принял решение приостановить полеты.

"Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для скорейшего возвращения авиаперевозчика в международный аэропорт Кишинева, а также для привлечения других бюджетных авиакомпаний", – отмечают в ведомстве.

Что предшествовало этой ситуации