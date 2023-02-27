Згідно з ухваленим рішенням, WizzAir не літатиме з та до Кишинева з 14 березня 2023 року. На відповідні корективи у польотах вплинули "останні події у Молдові та високий, але не неминучий, ризик у повітряному просторі країни". Це підтвердили в Управлінні цивільної авіації країни.
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WizzAir не хоче ризикувати людьми
У пресрелізі авіаперевізника, на який раніше посилалися журналісти, йдеться про те, що компанія уважно слідкувала за безпековою ситуацією в Молдові. WizzAir постійно контактував з різними місцевими та міжнародними органами й агенціями. Це він робив для того, щоб "забезпечити найвищий рівень безпеки та надійності операцій".
У компанії буцімто підкреслили, що пріоритетом номер один для неї залишається безпека як пасажирів, так і екіпажу.
"У результаті нещодавніх подій у Молдові та високого, але не прямого ризику в повітряному просторі країни WizzAir ухвалив складне, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня", – цитує пресреліз ЗМІ.
Як на це відреагував сам WizzAir
Користувач твітера під ніком @funnikuler запитав в авіакомпанії: "Чи правда, що ви призупиняєте рейси до Кишинева з 14 березня?"
В офіційному твітері WizzAir не забарилися з відповіддю. У компанії написали: "Привіт! На жаль, зараз ми не маємо жодної інформації про це. Слідкуйте за оновленнями на нашому вебсайті".
У WizzAir не підтвердили призупинення рейсів / Скриншот з мережі
Ми також перевірили, чи можна придбати квитки на польоти до або з Кишинева після 14 березня. Як з'ясувалося, така можливість доступна. Тож не виключаємо, що це міг бути черговий інформаційний вкид, щоб дестабілізувати ситуацію всередині Молдови.
Придбати квитки на літак з Кишинева після 14 березня можна / Скриншот
WizzAir тимчасово не літатиме в Кишинів
Про це заявили в Управлінні цивільної авіації Молдови. Згідно з пресрелізом, лоукостер таки призупиняє всі свої рейси з та до Міжнародного аеропорту Кишинева, починаючи з 14 березня 2023 року.
Влада була повідомлена електронною поштою про рішення, посилаючись на міркування безпеки повітряного простору в регіоні,
– йдеться у пресрелізі.
У відомстві підтвердили, що компанія WizzAir мала низку сумнівів щодо безпечності польотів саме після закриття повітряного простору 14 лютого. Тоді авіаоператор звернувся з проханням затвердити розклад польотів на літній сезон. І його таки затвердили 27 лютого. І попри те, що в країні заявили про безпечність здійснення рейсів, WizzAir таки ухвалив рішення призупинити польоти.
"Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів для якнайшвидшого повернення авіаперевізника до міжнародного аеропорту Кишинева, а також для залучення інших бюджетних авіакомпаній", – зазначають у відомстві.
Що передувало цій ситуації
- Авіакомпанія дійсно могла ухвалити рішення після того, як влада Румунії повідомила Кишинів про те, що виявила "невеликий невпізнаний об'єкт, схожий на повітряну кулю". Тоді рейси припинили на понад 3 години. Сталося це 14 лютого. Але наразі ми очікуємо підтвердження від авіаперевізника щодо польотів до та з Кишинева.
- Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський попередив президентку Молдови Майю Санду про плани російських спецслужб. За його словами, окупанти прагнуть знищити Республіку Молдову.
- Сама глава держави зауважила, що Москва дійсно має план підриву країни. Він передбачає "залучення диверсантів із воєнною підготовкою, закамуфльованих у цивільному одязі, які здійснюватимуть насильницькі дії, напади на деякі державні будівлі та захоплення заручників".
- Наостанок зауважимо, що в Санду заявили, що Україна має право вдарити по Придністров'ю. Таким чином наша держава може запобігти наступу з території Молдови. Його ймовірність останніми тижнями надзвичайно активно витала у повітрі. Та й самі росіяни не на жарт підігравали посиленню напруги.