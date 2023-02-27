Згідно з ухваленим рішенням, WizzAir не літатиме з та до Кишинева з 14 березня 2023 року. На відповідні корективи у польотах вплинули "останні події у Молдові та високий, але не неминучий, ризик у повітряному просторі країни". Це підтвердили в Управлінні цивільної авіації країни.

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WizzAir не хоче ризикувати людьми

У пресрелізі авіаперевізника, на який раніше посилалися журналісти, йдеться про те, що компанія уважно слідкувала за безпековою ситуацією в Молдові. WizzAir постійно контактував з різними місцевими та міжнародними органами й агенціями. Це він робив для того, щоб "забезпечити найвищий рівень безпеки та надійності операцій".

У компанії буцімто підкреслили, що пріоритетом номер один для неї залишається безпека як пасажирів, так і екіпажу.

"У результаті нещодавніх подій у Молдові та високого, але не прямого ризику в повітряному просторі країни WizzAir ухвалив складне, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня", – цитує пресреліз ЗМІ.

Як на це відреагував сам WizzAir

Користувач твітера під ніком @funnikuler запитав в авіакомпанії: "Чи правда, що ви призупиняєте рейси до Кишинева з 14 березня?"

В офіційному твітері WizzAir не забарилися з відповіддю. У компанії написали: "Привіт! На жаль, зараз ми не маємо жодної інформації про це. Слідкуйте за оновленнями на нашому вебсайті".



У WizzAir не підтвердили призупинення рейсів / Скриншот з мережі

Ми також перевірили, чи можна придбати квитки на польоти до або з Кишинева після 14 березня. Як з'ясувалося, така можливість доступна. Тож не виключаємо, що це міг бути черговий інформаційний вкид, щоб дестабілізувати ситуацію всередині Молдови.



Придбати квитки на літак з Кишинева після 14 березня можна / Скриншот

WizzAir тимчасово не літатиме в Кишинів

Про це заявили в Управлінні цивільної авіації Молдови. Згідно з пресрелізом, лоукостер таки призупиняє всі свої рейси з та до Міжнародного аеропорту Кишинева, починаючи з 14 березня 2023 року.

Влада була повідомлена електронною поштою про рішення, посилаючись на міркування безпеки повітряного простору в регіоні,

– йдеться у пресрелізі.

У відомстві підтвердили, що компанія WizzAir мала низку сумнівів щодо безпечності польотів саме після закриття повітряного простору 14 лютого. Тоді авіаоператор звернувся з проханням затвердити розклад польотів на літній сезон. І його таки затвердили 27 лютого. І попри те, що в країні заявили про безпечність здійснення рейсів, WizzAir таки ухвалив рішення призупинити польоти.

"Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів для якнайшвидшого повернення авіаперевізника до міжнародного аеропорту Кишинева, а також для залучення інших бюджетних авіакомпаній", – зазначають у відомстві.

Що передувало цій ситуації