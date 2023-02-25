Про це він сказав білоруським ЗМІ, передає 24 Канал. Лукашенко стверджує, що це "невигідно українцям".

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Лукашенко звинувачує у всьому Захід

Можна було б подумати, що білоруський диктатор вперше каже щось розумне, але ні… Він звинувачує у всьому Захід.

"Невигідно. Захід хотів би одним ударом розв'язати проблему з Росією і в Придністров'ї закрити цю "сіру дірку", як вони кажуть, і об'єднати Молдову, запхати її до Румунії або зробити прозахідною. Це їхня мета. Українцям це не треба. Я не вірю, що українці одуріють та розв'яжуть якийсь другий фронт", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Що цьому передувало

Нещодавно міноборони Росії повідомило про те, що Україна нібито найближчим часом планує "вторгнення" в Придністров'я.

У Молдові правоохоронці затримали групу людей, яких підозрюють у держзраді. Їх раніше завербували спецслужби іншої держави, щоб ті насильницьким шляхом допомагали дестабілізувати обстановку і змінити конституційний лад у Молдові.

Міноборони Молдови відповіло на заяви Кремля. У відомстві повідомили про відсутність "загроз безпеці держави" після заяв Росії про те, що Україна нібито планує "збройну провокацію" проти сепаратистського регіону Молдови Придністров'я.

Лукашенко переконаний, що Україна не буде нападати на Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі вже не одноразово заявляв, що Україна нібито готувала напад на його країну. Він навіть має спеціальну карту, де відмічені ці 4 позиції. Однак зараз він переконаний, що загроз з Києва немає.

"Поки що, як останні дні показали, ні з території Польщі, ні з території Литви, тим більше, України, концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, ми не помічаємо. Ми це позитивно оцінюємо", – сказав диктатор.