Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Україна певним чином може допомогти Молдові захиститись від Росії.

Дивіться також Війна на два фронти: чи зможе Росія напасти на Молдову без сухопутного коридору

Україні російське угруповання у Придністров'ї не загрожує

Світан розповів, що Україні Придністров'я ніяк не загрожує. Угруповання, яке є у Придністров'ї вдесятеро менше, ніж навіть російське угруповання в Білорусі. Боєготових там максимум 1,5 – 2 тисячі. Там набереться всього 2 – 3 батальйонні розвідувальні групи.

Наші 2 бригади знищать це угруповання дуже швидко, тому однозначно на нас вони нападати не будуть. Такого собі дозволити вони точно не можуть. А ось напасти на Молдову реально можуть. Однак це буде напад більш політичний, ніж військовий,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Світан оцінив загрозу від російського контингенту в Молдові: дивіться відео

Імовірний напад на Молдову

Він продовжив, що небезпеку для Молдови наша розвідка визначила й передала цю інформацію політичному керівництву України, а воно передало цю інформацію військово-політичному керівництву України. У Молдові вжили певних заходів, був замінений склад уряду разом з прем'єром, на більш-менш силовиків.

"Були заарештовані кілька людей, яких звинуватили в підготовці до державного перевороту в республіці для дестабілізації. Щойно в уряді Молдови з'явились нові люди, вони одразу підняли питання перебування російських військ у так званій придністровській молдовській республіці", – зауважив військовий експерт.

Як зазначив льотчик-інструктор, для того, щоб вигнати цей контингент або знищити його, Молдова може звернутися до українських військ, до українського військово-політичного керівництва. Далі, якщо буде прийняте рішення, то наші війська можуть дійсно знищити або полонити всю цю, так звану, армію Придністров'я.

Як будуть розвиватись події, це буде повністю залежати від рішення військово-політичного керівництва Молдови. Я думаю, що українське керівництво прийме правильне рішення й позитивно відповість на такого роду прохання, якщо вони будуть від Молдови,

– наголосив Світан.

Новини Молдови: останні події