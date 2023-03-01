Про це 24 Каналу розповів доктор історії, директор Інституту ефективної політики (Молдова) Віталій Андрієвський. За його словами, ситуація зараз складна, але таки контрольована.

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Що відбувається в Молдові

Як наголосив Андрієвський, зрозуміло, що за всіма проросійськими протестами стоїть Кремль. Вони дуже потужно фінансують усі ці заходи. Людей звозять на автобусах в Кишинів та платять їм гроші.

Перед ними стоїть конкретна ціль – дестабілізувати ситуацію в Молдові. А наступний крок – здійснити переворот. Зараз є певна повнота картини. Ще осінню наші спецслужби провели певні арешти та конфіскували значні суми грошей – до 5 мільйонів леїв. Це – дуже велика сума,

– зазначив Андрієвський.

В Молдові готуються до різних сценаріїв. Усі розуміють – якщо в Кишиневі почнуться заворушення, то Кремль може використати й сили з Придністров'я. Не виключено, що це може бути ще й направлено проти України.

Чи можливий в Молдові державний переворот – дивіться відео

До прикладу, це можуть зробити також для дестабілізації ситуації в Одеській області. Свого часу були вже такі спроби із терористами з абсурдною ідеєю так званої "народної республіки" у Бессарабії у 2014 – 15 роках.

Яка ситуація в Молдові: коротко