Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, перебіг подій у Молдові відбувається доволі швидко і чимось нагадує український сценарій у лютому 2022 року.

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За аналогією України

Олег Жданов пояснив, що з'явилося відео, на якому зафіксоване перекидання війська Румунії у бік кордону з Молдовою.

"Важко сказати, чи війська перекидає Румунія на кордон, чи це просто колона переміщується – на навчання могли виїжджати чи ще кудись", – пояснив він.

На його думку, наразі військовою технікою нікого не злякати ані в Європі, ані в США.

До того ж компанія WizzAir оголосила про припинення польотів до Кишинева з 14 березня.

Ми пам'ятаємо, у нас напередодні війни першими припинили польоти міжнародні європейські та заокеанські компанії, а потім почали виїжджати посольства із Києва. Тоді вже було зрозуміло, що війна неминуча,

– наголосив експерт.

За його словами, тоді усе було на важелі часу.

Олег Жданов прокоментував ситуацію в Молдові: дивіться відео

Чим можуть закінчитися провокації

Олег Жданов розказав, що влада Молдови перекрила центр Кишинева на фоні боязні проросійських акцій.

Розгойдування ситуації, мітинги щодо незадоволення населення соціальними проблемами, терористичні акти на території Молдови силами військових Росії, формування незаконних озброєних угрупувань – це повтор війни 1992 року,

– наголосив він.

На думку Жданова, військові колони в Румунії не дарма з'являються. До того ж Молдова може закрити повітряний простір, щоб не було можливості перекидати будь-які сили.

"Україна стоїть у готовності не допустити прориву диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію", – зосередив увагу він.

За його словами, якщо від Молдови до України надійде офіційне звернення за допомогою, то українська сторона може взяти участь у демілітаризації Придністров'я.

Я так розумію, що є інформація, що до кінця березня ситуація з Придністров'ям повинна бути вирішеною,

– додав військовий експерт.

Олег Жданов підсумував, що є всі підстави передбачати, що ситуація буде вирішена на користь Молдови і відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.

Ситуація у Молдові: основне